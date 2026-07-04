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El último jueves, el Gobierno declaró el estado de emergencia -por 60 días- en 796 distritos de 23 regiones y en la provincia del Callao a fin de ejecutar acciones inmediatas de prevención y respuesta ante las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Días antes, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó el proyecto de crédito suplementario, solicitado por el Poder Ejecutivo, de S/ 9,596 millones, que incluye un fondo inicial de S/ 300 millones destinado a la prevención del Fenómeno El Niño.

Lluvias inundan calles

La pobre ejecución del presupuesto por regiones

El desempeño de las regiones en la ejecución del presupuesto ante la llegada del Fenómeno El Niño es deficiente, ya que ninguno ha sobrepasado el 50% de avance, pese a que ya estamos a más de la mitad del año. El Gobierno Regional de Piura registra, al 2 de julio del 2026, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 49.457.059 y un 37,5% de avance en la ejecución del presupuesto total del programa 068.

En el caso de Tumbes, la región tiene S/ 70.687.614 de PIM y un avance de solo 6,6%, siendo el más bajo de todas las regiones, mientras que Lambayeque reporta un PIM de S/ 16.596.856 y presenta un avance de 31,2%. Por su parte, La Libertad registra un PIM de S/ 13.081.810 y un avance de 35,1%.

Advierten que hay un “retraso complicado” en obras de cara al Fenómeno El Niño

Ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño, Juan Manuel Arribas, director del movimiento Hombro a Hombro, advirtió que, en terminos generales, hay “un retraso complicado” en todas las obras de atención a las cuencas que hay en toda la costa norte y centro del Perú.

“El problema es que las regiones están trabajando muy reactivamente y obviamente no vamos a llegar con infraestructura que pueda soportar un incremento exponencial (de agua) de las cuencas en la costa norte y centro del Perú”, indicó Arribas.

“En el caso de las obras de concreto de gran envergadura, ya es muy tarde para realizarlas. Es más, lo que se está trabajando quedará expuesto porque no se concluirá y terminará malográndose”, agregó.

Arribas afirmó que existe mucha “indolencia” de parte de algunas autoridades regionales y municipales frente a lo que representa el impacto de un Fenómeno El Niño, pese a que se trata de un suceso que ocurre cada tres a cuatro años.

“Hablan del Fenómeno El Niño, pero algo que ocurre cada tres o cuatro años ya no es un fenómeno, ya es un tema recurrente, las lluvias se van a presentar cada vez más, el río se sale siempre por el mismo sitio, el mismo puente se cae, la misma carretera se rompe”, aseveró.

“Los alcaldes, normalmente, tienen una muy mala gestión, hay grandes excepciones, pero en términos generales los alcaldes tienen una oportunidad de mejorar en gestión que es brutal. Encima saben que en un mes, dos o tres meses van a retirarse, entonces los incentivos para no hacer nada se incrementan”, añadió.

Los vecinos de Piura son afectados por el desborde del río Piura. (Foto: Lino Chipana/El Comercio) / LINO CHIPANA / EL COMERCIO

Por ello, aseveró que le corresponde al nuevo Gobierno central coordinar con las autoridades que serán elegidas en octubre sobre las acciones a desarrollar y capacitarlas en gestión de crisis.

“Ojalá el nuevo Gobierno se ponga las pilas, y los gobiernos regionales y municipales salientes trabajen hasta el último día, pero no estoy viendo eso. Las autoridades que se harán cargo entrarán a partir del 2 de enero del próximo año, cuando ya tendremos lluvias y van a estar con la soga al cuello”, refirió.

“Hay 11,621 millones de soles en obras de prevención aún sin ejecutar”

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que existen 11,621 millones de soles en obras de prevención aún sin ejecutar, por lo que consideró que el Perú estará expuesto ante el próximo Fenómeno El Niño Costero y Global. Esto pese, según dijo, a que las autoridades conocen del impacto que tiene dicho evento. Por ello, pidió al nuevo Gobierno destrabar esas obras.

“La cartera de prevención administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 61 proyectos valorizados en S/ 22 784 millones; sin embargo, al 19 de junio de 2026 registra apenas un 51 % de avance promedio, mientras que 44 proyectos presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos”, indicó la CCL en un comunicado enviado a El Comercio.

La CCL calificó de “inaceptable” que, nueve años después del “devastador” Fenómeno El Niño Costero de 2017, el Estado llegue a una nueva temporada de lluvias “con obras críticas inconclusas y recursos insuficientes”.

“Entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia destacan la protección integral de la población frente a inundaciones en Lima, que mantiene S/ 1550 millones pendientes de ejecución y apenas 3.7 % de avance; el drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo, con S/ 1464 millones pendientes y solo 9.2 % de avance; la protección frente a inundaciones del río La Leche en Lambayeque, actualmente suspendida, con S/ 1217 millones aún por ejecutar y 9.9 % de avance; así como el drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo, que apenas alcanza un 14.1 % de ejecución”, puntualizó la CCL.

Hay varias obras paralizadas en Lambayeque, advirtió el gobernador regional de Lambayeque

Jorge Luis Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, alertó que hay varias obras que están paralizadas en su región debido a que, según dijo, no se han transferido los recursos desde el Gobierno Central. En diálogo con El Comercio, aseguró que ese problema se presenta desde el 2025.

“Tenemos a los ríos Olmos, Motupe, Chancay, La Leche, Zaña y al drenaje pluvial de Chiclayo totalmente abandonado por el Ejecutivo desde la época de la presidenta Dina Boluarte, desde que pasó de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a la ANIN”, afirmó.

“Parece que la idea era fortalecer y que la ANIN se encargue no solo de las obras de la ARCC, pero le quitaron el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturale (Fondes), que era el financiamiento para estas obras. Por eso, actualmente tenemos obras paralizadas porque esos proyectos tienen contratos firmados, tienen avance del 20, 30 y 40%, y que desde el 2025 no han recibido financiamiento y lo que tendremos es que las empresas que tienen contrato firmado nos lleven a un arbitraje al no recibir el pago”, agregó.

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La autoridad regional enfatizó que un caso emblemático es lo que ocurre en el distrito de Íllimo, que fue afectado por el desborde del río La Leche en el 2023, incluso el ahora papa León XIV llegó para llevar ayuda humanitaria, pero desde aquel suceso no se avanzado nada. “Probablemente en las próximas lluvias nuevamente se desborde, no solo Íllimo, sino también Túcume y Pacora”, afirmó.

El titular del GORE Lambayeque hizo hincapié en que las obras se pueden reactivar y culminar, pero que no alcanzaría el tiempo en caso se relancen después de la segunda mitad del año.

Pérez Flores cuestionó que el Poder Ejecutivo planee destinar solo 300 millones de soles en el reciente crédito suplementario y que no se le inyecte más recursos a la ANIN para culminar las obras, por lo que consideró que no hay una priorización.

Lluvias en el norte / ALAN BENITES

Respuesta de ANIN

Un actor importante en el tema de la construcción de obras de cara al Fenómeno El Niño es la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la cual ha desarrollado, hasta junio del 2026, proyectos de prevención en regiones como Piura, La Libertad, Ica, Lambayeque.

“Estas incluyen Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y proyectos de drenaje pluvial y defensas ribereñas, varios de ellos bajo la modalidad de contratos NEC3 (Diseño y Construcción), que permite avanzar la construcción por tramos mientras continúa el diseño de los siguientes componentes. Esto permite que determinados tramos u obras ya operativas protejan a la población, aun cuando el proyecto integral no esté culminado”, indicó la ANIN en un comunicado enviado a El Comercio.

En ese contexto, remarcó que ha construido nueve obras de soluciones integrales, como defensas ribereñas y protección frente a inundaciones, que en conjunto suman 114.75 km de defensas construidas, 107,258 beneficiarios y una inversión de S/ 2,754.6 millones.

La ANIN detalló que ha impulsado proyectos como Quebrada Corrales (La Libertad), Quebrada Huaycoloro (Lima), Ríos Chico (Ica) y Matagente (Huancavelica), Ríos Pusmalca, Pata y Quebrada del Medio (Piura), entre otros.

La situación de las regiones, según el análisis de los periodistas

Tres periodistas de La Libertad, Piura y Tumbes comentaron a El Comercio la situación de sus regiones ante la anunciada llegada del Fenómeno El Niño y analizan las acciones que han efectuado las autoridades.

La Libertad

Oscar Paz (periodista del portal Sobre el Rastro)

“Lo que han hecho las autoridades no es lo suficiente y nunca será lo suficiente. En La Libertad hay un gran déficit no solo en el tema presupuestal, sino también en el tema de acciones. En los últimos días, el Gobierno Regional ha intentado explicar que está haciendo cosas, ya que afirma que ha intervenido más de 42 kilómetros de cauces y que se han realizado 49 intervenciones de limpieza, principalmente en Virú, Trujillo Ascope y Sánchez Carrión”, indicó.

“Continúan con la intervención en la quebrada San Idelfonso, que es una de las tres quebradas por las que discurre los huaicos cuando hay fuertes lluvias e inundan Trujillo, parte de los distritos de La Esperanza, Huanchaco, Laredo. Esa obra cumplirá 10 años desde que se planifico y comenzó a ejecutarse en el 2023, pero hasta ahora no se termina. Tiene más de 70% de avance y está a cargo del ANIN”, agregó.

“Hay otras quebradas en las que no se ha movido ni una sola piedra y en donde la población fue la más afectada, como es el caso del cerro Cabras, que es una de las formaciones rocosas más peligrosas, ya que en el 2023 se desbordó, se formó un huaico e inundó gran parte del sector de Wichanzao, en Trujillo. El huaico trae dengue y así murieron muchas personas”, refirió.

Piura

Ralph Zapata (Director del portal Norte Sostenible)

“Es lamentable que, hasta el momento, nuestra ciudad va a cumplir 10 años en el próximo del desborde del río Piura y la ciudad está bastante rezagada en cuanto a obras, en cuanto a infraestructura, sobre todo en cuanto a trabajo de prevención”

“ANIN heredó los proyectos de la desactivada ARCC, que ejecutó, en promedio, el 70% de todos los proyectos que estaban en el plan integral, y el 30% que restó era básicamente obra de prevención y manejo integral de los ríos, drenaje pluvial en todo el norte del Perú. ANIN avanzó poco, ya que en cuanto al plan integral del río Piura no hay un diseño definitivo y obras físicas tampoco hay. El drenaje integral de Piura, Catacaos, 26 de Octubre, Castilla, proyecto que evitaría que las ciudades se inunden, todavía no está terminado el diseño”

“El río Piura está colmatado, está con maleza, no se le ha hecho una limpieza y el problema es que el río no tiene dónde desembocar. En teoría la solución es que se le haga una salida hacia el mar a través del canal Chutuque. Eso ya está identificado, pero hasta ahora no se ejecuta”.

Tumbes

Carlos Estévez (Director de Radio Exitosa de Tumbes)

“En lo que es la defensa ribereña, se ha planeado construir con una proyección de 1500 m³/s, pero con un Fenómeno El Niño de una magnitud regular el río trae 2 mil m³/s, por lo que se lo llevará la defensa ribereña. Lo más triste es que no están haciendo nada”

“El año pasado, le pusieron 380 millones de soles para la defensa ribereña, pero lamentablemente el Gobierno Regional de Tumbes informó que esos recursos lo habían desviado a otra región. Con la presa Guanábano se amplía la frontera agrícola en más de 25 mil hectáreas y se acaban las inundaciones”.

“Con el Fenómeno El Niño, las lluvias podrían aparecer en octubre, pero por lo general empiezan en enero y se adelantan un poco llegan en diciembre. Cabe precisar que Tumbes no se inunda muchas veces por las lluvias que caen en la región, sino por las lluvias que caen en las cuencas altas del Ecuador”