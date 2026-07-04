00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Fenómeno El Niño se presentaría en el Perú en los próximos meses, por lo que cabe preguntarse qué acciones han realizado o planean desarrollar las autoridades regionales en obras preventivas o de mitigación de daños. El país ya fue golpeado por dicho evento en el 2023 y poco se ha avanzado desde aquella fecha, según los especialistas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.