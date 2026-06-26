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Resumen

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Personas caminan por escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). (Foto: Agencia EFE)
Personas caminan por escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). (Foto: Agencia EFE)
Por Carlos Gonzales

Los dos terremotos ocurridos en Venezuela el último miércoles han hecho recordar a los peruanos que nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica y que, de acuerdo con las autoridades, en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran magnitud.

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