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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Amazonía peruana se ve afectada por la tala ilegal de árboles, la caza ilegal de animales y la minería ilegal. En ese contexto, ha surgido una herramienta que permite monitorear de manera constante los bosques y tomar acciones. Se trata de la inteligencia artificial, la cual es usada por los especialistas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entidad del Ministerio del Ambiente, para medir el impacto de las actividades humanas en la biodiversidad.

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