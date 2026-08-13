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Ahora le toca al Estado

“La IA ya tiene un relativo nivel de aceptación y adopción entre los peruanos; la empresa privada avanza rápidamente en incorporarla. El Estado no puede quedarse atrás”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el Perú, la incorporación de inteligencia artificial encuentra una población que ya comienza a reconocer su utilidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En el Perú, la incorporación de inteligencia artificial encuentra una población que ya comienza a reconocer su utilidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que “los trámites no serán más una pérdida de tiempo”. Para lograrlo, anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y señaló que “con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos”.

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