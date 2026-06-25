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Resumen

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Personas caminan sobre escombros de edificios derrumbados por los terremotos en el sector San Bernardino, en Caracas, Venezuela. (EFE/ Carlos Seijas).
Personas caminan sobre escombros de edificios derrumbados por los terremotos en el sector San Bernardino, en Caracas, Venezuela. (EFE/ Carlos Seijas).
/ Carlos Seijas
Por Agencia EFE

Caracas despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron de cientos de inmuebles durante los dos fuertes terremotos que sacudieron en la víspera una zona del centro de Venezuela y dejaron al país sudamericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas.

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