Senamhi pronostica posibles lloviznas en distritos al sur de Lima (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Senamhi pronostica posibles lloviznas en distritos al sur de Lima (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el viernes 14 hasta el martes 18 de agosto, se registrarán lloviznas dispersas en Lima y diversos sectores de la costa peruana.

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