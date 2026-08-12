El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el viernes 14 hasta el martes 18 de agosto, se registrarán lloviznas dispersas en Lima y diversos sectores de la costa peruana.

Según reportaron, esto afectará el litoral desde La Libertad hasta Tacna, presentándose con mayor incidencia en la capital. El anuncio se produce en el marco del monitoreo constante de las condiciones climáticas que realiza la institución estatal para prevenir a la ciudadanía.

En el área de Lima Metropolitana, los especialistas estiman que los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en los distritos ubicados en la zona sur. En estas jurisdicciones se esperan valores de llovizna cercanos a los 2.0 milímetros. Por otro lado, en otros sectores de la ciudad, los registros de agua acumulada podrían alcanzar niveles próximos a los 3.0 milímetros.

Este cambio climático en Lima responde, según explicaron los técnicos del Senamhi, a una intensificación de los vientos provenientes del sur frente al litoral nacional. Este fenómeno físico es el responsable directo del incremento de los niveles de humedad en la atmósfera baja. Como consecuencia, se generará una mayor cobertura nubosa que persistirá durante gran parte de las jornadas previstas.

La institución detalló que la presencia de niebla y neblina será recurrente, especialmente durante las horas de la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones se manifestarán con mayor intensidad en los sectores próximos a la línea costera. La visibilidad podría verse reducida debido a la densidad de las partículas de agua suspendidas en el aire.

A pesar de la predominancia de cielos cubiertos y humedad, el pronóstico no descarta la aparición de intervalos de brillo solar. Estos momentos de despeje parcial se presentarían principalmente durante las horas de la tarde. No obstante, la sensación de frío y la humedad elevada seguirán siendo las características principales del periodo anunciado.

Frente a este escenario, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales. El seguimiento de las actualizaciones meteorológicas es fundamental para tomar precauciones ante la humedad persistente. El Senamhi aseguró que continuará con la vigilancia de las condiciones del tiempo a nivel nacional.

Senamhi advierte sobre incremento de vientos en regiones del sur

De forma paralela, el Aviso N°314 del Senamhi alerta sobre el incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad en la costa sur. Las regiones identificadas con posible afectación incluyen a Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Para el caso específico del litoral meridional, se prevén velocidades superiores a los 22 kilómetros por hora.

Alerta de incremento de vientos en regiones costeras del sur. (Senamhi)

Estas condiciones de viento fuerte favorecerán el levantamiento de polvo y arena en las regiones mencionadas, lo cual reduciría la visibilidad horizontal de manera significativa. El evento meteorológico en el sur está programado para concluir el sábado 15 de agosto a la medianoche. La institución instó a los residentes a ser prudentes si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos por el tiempo.