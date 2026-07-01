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Resumen

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Los dos devastadores terremotos –el primero de 7,2 y el segundo de 7,5 grados– que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio han vuelto a reavivar una pregunta: ¿cuán preparado está el Perú frente a un movimiento telúrico de tales magnitudes?

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