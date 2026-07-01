Los dos devastadores terremotos –el primero de 7,2 y el segundo de 7,5 grados– que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio han vuelto a reavivar una pregunta: ¿cuán preparado está el Perú frente a un movimiento telúrico de tales magnitudes?

Sismos en el Perú (2000-2026)

El escenario en Venezuela es desolador: más de 1.700 personas muertas, por lo menos 5.000 heridos y miles de familias que excavan entre los escombros en busca de sus seres queridos.

En el 2007, el Perú también vivió una tragedia producto de un terremoto. El 15 de agosto de ese año, un sismo de 7,9 grados sacudió a Pisco, en Ica, al sur de Lima. El resultado fue doloroso: casi 600 muertos, más de 2.000 heridos y miles de damnificados.

Así informó este Diario sobre el devastador sismo en Pisco. Portada del jueves 16 de agosto del 2007. (Archivo El Comercio)

En lo que va del siglo XXI, sismos devastadores han azotado distintas regiones del país. Loreto, en la Amazonía, y Arequipa, en el sur, están entre las zonas más afectadas.

ECData hace un repaso por los movimientos telúricos más fuertes ocurridos en el país y el mundo en los últimos 26 años.

En ese período, en el Perú se registraron 62 sismos de más de 6 grados, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), institución de los Estados Unidos especializada en el registro de información geofísica.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió el 23 de junio en Arequipa en el 2001 (8,4 grados) y dejó un trágico saldo de 104 muertos, 2.713 heridos y en cuanto a pérdidas materiales 22.399 viviendas destruidas.

Precisamente Arequipa es la región peruana en la que más sismos se registraron en el período 2001–2026. Ahí se registró un movimiento telúrico de 7.2 grados el 28 de junio de 2024, el cual dejó más de 40 heridos y 3.000 edificaciones destruidas o afectadas.

Además, mayo, julio, agosto y noviembre fueron los meses del año en los que se registraron más sismos en el mencionado período, con tres movimientos en cada uno.