El organismo advirtió que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía. Foto: El Comercio
El organismo advirtió que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde mañana miércoles 12 de agosto hasta el jueves 13, serán 18 regiones del país que tendrán un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”, llegando incluso hasta los 36 ºC

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