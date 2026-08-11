El organismo advirtió que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, “lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. Además, se esperan, sobre todo en el horario de la tarde, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.
Regiones que sufrirán ola de calor
La alerta roja del Senamhi abarca Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.
Para el miércoles, 12 de agosto, el Senamhi prevé temperaturas máximas entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte y registros entre 17 °C y 29 °C en la sierra central.
En tanto, para el jueves, 13 de agosto, se pronostican temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 28 °C en la costa central, y valores entre 23 °C y 34 °C en la costa sur. Asimismo, se esperan temperaturas máximas entre 18 °C y 31 °C en la sierra norte, entre 18 °C y 28 °C en la sierra central, y registros entre 14 °C y 34 °C en la sierra sur.
Medidas contra altas temperaturas
Mantente hidratado durante todo el día, sin esperar a sentir sed.
Evita el sol fuerte en las horas de calor y busca sombra cuando estés afuera.
Usa ropa ligera, de colores claros y que permita la ventilación.
Protege tu piel con un buen bloqueador solar de amplio espectro y reaplícalo regularmente.
Reduce la intensidad de actividades físicas al aire libre cuando la temperatura y la humedad son elevadas.