El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde mañana miércoles 12 de agosto hasta el jueves 13, serán 18 regiones del país que tendrán un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”, llegando incluso hasta los 36 ºC

El organismo advirtió que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, “lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. Además, se esperan, sobre todo en el horario de la tarde, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Para el jueves, 13 de agosto, se pronostican temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C en la costa norte. Foto: El Comercio

Regiones que sufrirán ola de calor

La alerta roja del Senamhi abarca Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Para el miércoles, 12 de agosto, el Senamhi prevé temperaturas máximas entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte y registros entre 17 °C y 29 °C en la sierra central.

En tanto, para el jueves, 13 de agosto, se pronostican temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 28 °C en la costa central, y valores entre 23 °C y 34 °C en la costa sur. Asimismo, se esperan temperaturas máximas entre 18 °C y 31 °C en la sierra norte, entre 18 °C y 28 °C en la sierra central, y registros entre 14 °C y 34 °C en la sierra sur.

Medidas contra altas temperaturas