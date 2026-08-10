Cerca de cien embarcaciones artesanales fueron retiradas del mar y trasladadas a tierra por pescadores de Pisco, quienes aseguran que la falta de especies y las restricciones para realizar sus actividades han reducido considerablemente sus ingresos. A esta problemática se suman los efectos del Fenómeno El Niño, que pueden alterar las condiciones del litoral. La situación afecta a miles de familias que dependen directamente de la pesca artesanal.

En la zona de la playa San Andrés, alrededor de 300 botes permanecen instalados en la orilla. Algunas embarcaciones presentan golpes y abolladuras, mientras otras fueron cubiertas con costales y mallas para protegerlas mientras sus propietarios buscan recursos para realizar trabajos de mantenimiento.

Según informó América Noticias, los pescadores señalan que, ante la ausencia de trabajo en el mar, optaron por sacar sus embarcaciones del agua para evitar que continúen deteriorándose. Algunos incluso decidieron trasladarlas hasta sus viviendas para repararlas.

Cientos de embarcaciones se encuentran en tierra frente a las complicaciones para desarrollar la pesca artesanal. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

De acuerdo con los pescadores, cerca de 4 mil familias del sector se encuentran afectadas por esta situación. Aseguran que mantener una embarcación implica gastos constantes y que, sin ingresos provenientes de la actividad pesquera, resulta cada vez más difícil cubrir las necesidades de sus hogares.

Asimismo, se dio a conocer que un gran grupo de pescadores ha considerado vender sus botes debido a que actualmente no resulta rentable salir al mar. Entre los factores que señalan se encuentran el oleaje anómalo y las vedas establecidas para determinadas especies, medidas que, según sostienen, limitan sus posibilidades de generar ingresos.

Frente a esta situación, los pescadores esperan la llegada del titular del Ministerio de la Producción a la zona. Su principal pedido es que se evalúe el levantamiento de la veda de especies como el Bonito, pues aseguran que existe producto en el mar y cuestionan que las restricciones les impidan desarrollar su actividad.

Cientos de embarcaciones se encuentran en tierra frente a las complicaciones para desarrollar la pesca artesanal. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

Los trabajadores esperan que durante la visita de las autoridades se adopten medidas inmediatas que permitan reactivar la pesca artesanal. Mientras tanto mantienen sus embarcaciones fuera del mar con la esperanza de volver a trabajar y sostener a sus familias.