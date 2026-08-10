Cientos de embarcaciones se encuentran en tierra frente a las complicaciones para desarrollar la pesca artesanal. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Cientos de embarcaciones se encuentran en tierra frente a las complicaciones para desarrollar la pesca artesanal. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Por Redacción EC

Cerca de cien embarcaciones artesanales fueron retiradas del mar y trasladadas a tierra por pescadores de Pisco, quienes aseguran que la falta de especies y las restricciones para realizar sus actividades han reducido considerablemente sus ingresos. A esta problemática se suman los efectos del Fenómeno El Niño, que pueden alterar las condiciones del litoral. La situación afecta a miles de familias que dependen directamente de la pesca artesanal.

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