Enfrentamiento armado entre policías y ladrones deja dos muertos y cuatro heridos en Ventanilla. (Foto: GEC)
Enfrentamiento armado entre policías y ladrones deja dos muertos y cuatro heridos en Ventanilla. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un enfrentamiento armado registrado este martes en el sector de Parque Porcino, en Ventanilla, Callao, dejó dos presuntos delincuentes muertos y otras cuatro personas heridas. El hecho ocurrió en la avenida Zona 9 y se habría iniciado durante un intento de asalto a una chanchería, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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