Un enfrentamiento armado registrado este martes en el sector de Parque Porcino, en Ventanilla, Callao, dejó dos presuntos delincuentes muertos y otras cuatro personas heridas. El hecho ocurrió en la avenida Zona 9 y se habría iniciado durante un intento de asalto a una chanchería, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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De acuerdo con el reporte policial, dos de los presuntos implicados en el asalto recibieron impactos de bala durante el intercambio de disparos y fallecieron en el lugar. Uno de ellos habría sido identificado como Luís López Poma, mientras que la identidad del segundo permanece, por el momento, como NN. Las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad y participación de ambos en el hecho.

La Policía Nacional del Perú evitó un robo. (Foto: GEC)

La balacera también dejó heridos a otros dos presuntos involucrados. A ellos se sumaron el propietario de la chanchería y un efectivo policial. El reporte inicial no precisó el estado de salud del dueño del establecimiento ni las circunstancias exactas en las que recibió el impacto de bala.

En el enfrentamiento participó personal de la División de Investigación de Robos (Divinrob) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Un teniente de la PNP resultó herido por el roce de un proyectil y fue trasladado al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su lesión.

La Policía Nacional del Perú evitó un robo. (Foto: GEC)

El caso permanece bajo investigación. La Policía deberá determinar cómo se inició exactamente el intercambio de disparos, cuántas personas participaron en el presunto asalto y qué armas fueron utilizadas. Las diligencias también permitirán establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el violento episodio registrado en Ventanilla.