El Ministerio de Salud inicia proceso para reglamentar ley de protección de personas con autismo. (Foto: Andina)
El Ministerio de Salud inicia proceso para reglamentar ley de protección de personas con autismo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso oficialmente el inicio del proceso de consulta pública para recibir aportes y sugerencias destinados a la elaboración del reglamento de la Ley 32382 y así establecer el marco normativo participativo para la atención del trastorno del espectro autista (TEA).

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