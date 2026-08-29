Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, expertos han recomendado a mantener los espacios limpios y eliminar posibles criaderos para reducir su propagación. En ese sentido, uno de los países que enfrenta una grave crisis sanitaria por estas afecciones es el Perú, debido al incremento de casos en los últimos tiempos. Ante ello, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer las cifras oficiales de personas afectadas por esta enfermedad y los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTAS PERSONAS HAN FALLECIDO POR DENGUE EN EL PERÚ EN LO QUE VA DE 2026?

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa) anunció que hasta la semana epidemiológica (SE) 33, con información actualizada al 22 de agosto, se registró cerca de 46 669 casos y 57 muertes por dengue. Asimismo, Piura concentra el mayor número de contagios a nivel nacional, con 8 958 casos acumulados hasta la fecha. En tanto, le siguen San Martín, La Libertad, Lima, Lambayeque y Ucayali, regiones que también presentan una elevada circulación del virus.

Según el epidemiólogo y director del CDC del Minsa, César Munayco, el incremento de casos estaría relacionado con las altas temperaturas provocadas por el Fenómeno El Niño, escenario que podría agravarse durante los próximos meses ante la llegada de su fase de mayor intensidad. “El 95% generalmente se recupera sin ningún problema, pero hay un 5% que generalmente son los adultos mayores, los niños o los que tienen comorbilidades que pueden hacer alguna complicación”, detalló para Infobae.

¿POR QUÉ EL MOSQUITO ESTARÍA DESARROLLANDO RESISTENCIA AL INSECTICIDA?

A través de una investigación publicada en la revista Frontiers in Tropical Diseases, científicos comprobaron que el mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, está desarrollando resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida de uso frecuente. A pesar de que la disminución en la mortalidad al 97,91 % fue leve, los investigadores consideran que se trata de una señal temprana del desarrollo de resistencia.

Asimismo, el estudio reveló que estos insectos activan mecanismos de defensa al entrar en contacto con el insecticida, es decir, en particular la enzima beta-esterasa y la proteína CYP450, las cuales ayudan a desintoxicar su organismo y aumentan sus probabilidades de supervivencia frente a estos productos, conforme comparte el Diario AS.

Según la doctora Sarita Kumar, la resistencia de los mosquitos aún se encuentra en una etapa incipiente, por lo que existe margen para implementar estrategias de control e incluso revertir este proceso mediante la suspensión temporal del uso del insecticida. “Tenemos evidencias de que los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas”, explicó el zoólogo Rohit Lakhwani.