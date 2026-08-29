Por Redacción EC

Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, expertos han recomendado a mantener los espacios limpios y eliminar posibles criaderos para reducir su propagación. En ese sentido, uno de los países que enfrenta una grave crisis sanitaria por estas afecciones es el Perú, debido al incremento de casos en los últimos tiempos. Ante ello, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer las cifras oficiales de personas afectadas por esta enfermedad y los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.