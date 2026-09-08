El Ministerio de Salud (Minsa) proyecta reducir en 50% el tiempo promedio que espera un paciente para ser atendido en los establecimientos de salud de Lima, actualmente de cuatro meses y medio, informó el ministro Luis Dyer durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Según explicó el titular del sector, la carga administrativa constituye uno de los factores que prolongan los tiempos de espera. A ello se suman aspectos relacionados con la disponibilidad de equipos médicos. Dyer señaló que el uso de tecnología, herramientas administrativas e indicadores permitirá reducir el tiempo de atención.

Otro de los problemas identificados por el Minsa corresponde a la programación de intervenciones quirúrgicas en Lima, cuyo plazo de espera alcanza en promedio los ocho meses y medio. El ministro indicó que este periodo podría reducirse a cuatro meses y medio mediante una mejora en la gestión de la información.

Dyer detalló que el proceso previo a una cirugía comprende tareas como identificar los insumos requeridos, gestionar órdenes de compra, coordinar la disponibilidad de las salas quirúrgicas y verificar los horarios de los médicos. Según indicó, estos procedimientos contribuyen a extender el tiempo necesario para programar una intervención.

Historia clínica electrónica

El Minsa también avanzará con la implementación de la historia clínica electrónica interoperable, considerada por el ministro como uno de los principales retos tecnológicos de su gestión.

La interoperabilidad permitirá que la información clínica pueda ser consultada y compartida entre los establecimientos de salud, con el objetivo de evitar la duplicidad de procedimientos y facilitar la atención de los pacientes.

Minsa proyecta reducir a cuatro meses y medio la espera para una cirugía en Lima. (Foto: Andina)

Mapas digitales y orientadores

Entre las medidas anunciadas también figura la implementación de orientadores y mapas virtuales en hospitales y centros de salud. La iniciativa está dirigida especialmente a pacientes adultos mayores y personas que necesitan asistencia para desplazarse dentro de los establecimientos.

Dyer explicó que algunos usuarios llegan acompañados de sus familiares y desconocen la ubicación de consultorios, laboratorios, farmacias y servicios de emergencia. Por ello, el Minsa plantea utilizar mapas digitales para facilitar su desplazamiento hasta el lugar donde recibirán atención.

Recetas electrónicas

El proceso de transformación digital contempla además la implementación de recetas electrónicas, mediante las cuales los pacientes podrán recoger sus medicamentos en las farmacias utilizando un código o código QR.

De acuerdo con el ministro, esta medida busca mejorar la seguridad en la dispensación de medicamentos y reducir los errores asociados al procesamiento manual de las recetas.

Cinco nuevos centros oncológicos

En su exposición ante el Congreso, Dyer anunció también que el Minsa plantea crear cinco nuevos centros oncológicos en regiones durante los próximos cinco años. Los establecimientos estarían ubicados en Loreto, Piura, San Martín, Ayacucho y Puno.

El ministro señaló que la propuesta considera los indicadores y la información sobre casos de cáncer identificados por el sector, además de criterios logísticos y operativos.

La iniciativa busca ampliar la atención especializada fuera de Lima. Actualmente, los institutos regionales de enfermedades neoplásicas de Junín, La Libertad y Arequipa afrontan una alta demanda, al igual que los servicios oncológicos de la capital.