Los resultados de la más reciente Prueba PISA 2025 sobre el para Perú evidenciaron un retroceso en el rendimiento de los estudiantes peruanos, principalmente en matemáticas y comprensión lectora. La evaluación internacional, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra que el país volvió a registrar puntajes cercanos a los obtenidos en 2015.

El último informe PISA, cuyos resultados fueron publicados este martes 8 de setiembre, ubicó a Perú en el cuarto inferior entre los 91 países evaluados. En matemáticas, el país obtuvo 382 puntos, frente a los 408 registrados en PISA 2022. Este número fue más cercano a los 387 puntos alcanzados en 2015. Solo el 30% de estudiantes evaluados alcanzó el nivel 2 o superior, considerado el umbral básico de desempeño.

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En lectura, el retroceso también fue significativo. Perú alcanzó 390 puntos, 18 menos que los 408 obtenidos en 2022 y ocho menos que los 398 registrados en 2015. De acuerdo con los criterios de PISA, el desempeño está relacionado con la capacidad de comprender, utilizar y evaluar textos. En el país, el 42% de los estudiantes llegó al nivel 2 o superior, frente al 69% registrado en promedio entre los países de la OCDE.

#Educación peruana en sala de urgencias… El futuro en riesgo.Ultima prueba #PISA2025 lo confirma: 70% de estudiantes de 15 años no alcanza nivel básico en matemática; 58%, en lectura; y 53%, en ciencia.



Sin aprendizajes no hay productividad ni igualdad de oportunidades. pic.twitter.com/OzLPfoob41 — David Tuesta (@tuestadavid) September 8, 2026

El desempeño en ciencias presentó una variación menor. Perú obtuvo 406 puntos en PISA 2025, dos menos que los 408 de 2022, y nueve más que los 397 de 2015. En esta área, el 47% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico de desempeño.

La comparación internacional permite dimensionar la brecha que enfrenta el país. El promedio de la OCDE fue de 465 puntos en matemáticas, 463 en lectura y 484 en ciencias. Perú quedó 83 puntos por debajo en matemáticas, 73 en lectura y 78 en ciencias.

La prueba PISA 2025 también confirma que el deterioro del aprendizaje es un tema que afecta a distintos sistemas educativos. La evaluación reunió a cerca de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países. En los países de la OCDE, el rendimiento promedio en matemáticas y lectura se redujo respecto de anteriores ediciones.

Gráfica de la prueba PISA 2025 donde se aprecia los puntajes que obtuvo el Perú en las áreas de matemáticas, comprensión lectora y ciencias. ( Foto: Captura / OCDE)

En el caso de Perú, la evaluación se aplicó a 6.991 estudiantes de 260 instituciones educativas. La muestra representa a aproximadamente 519.700 estudiantes de 15 años del país.