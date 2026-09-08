Más de 9.000 estudiantes peruanos de 15 años participan en la evaluación internacional PISA. (Foto: Minedu)
Más de 9.000 estudiantes peruanos de 15 años participan en la evaluación internacional PISA. (Foto: Minedu)
Por Redacción EC

Los resultados de la más reciente Prueba PISA 2025 sobre el para Perú evidenciaron un retroceso en el rendimiento de los estudiantes peruanos, principalmente en matemáticas y comprensión lectora. La evaluación internacional, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra que el país volvió a registrar puntajes cercanos a los obtenidos en 2015.

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