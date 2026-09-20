El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

PISA 2025: un llamado a un compromiso nacional

“Los celulares, las redes sociales y la inteligencia artificial están cambiando la manera de leer, aprender e integrar información”.

    Guiomar Alonso
    Por

    Representante de Unesco en el Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Los resultados de PISA 2025 nos recuerdan la magnitud del desafío educativo del Perú. Más de la mitad de los adolescentes evaluados no logra alcanzar el umbral mínimo de competencias en lectura y ciencias que PISA considera necesario para desenvolverse de manera efectiva en la sociedad actual.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.