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Juntos contra el Perú

“El obstruccionismo y la incompetencia de Juntos por el Perú pueden convertirlos en aliados involuntarios de un gobierno que empieza a sufrir problemas de popularidad”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Juntos por el Perú pretendía gobernar el país. Y casi lo logra. Las intervenciones de sus senadores y diputados en el hemiciclo, las decisiones que se adoptan en las comisiones que presiden sus integrantes y los personajes a los que ha llevado a ocupar escaños confirman que hace solo tres meses estuvimos a punto de dar un salto al vacío.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.