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El verdadero rostro de Juntos por el Perú

“Detrás de la bancada de Juntos por el Perú está la mano del excandidato presidencial Roberto Sánchez”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Juntos por el Perú ya no tiene que fingir estar en el centro. Tras perder las elecciones, su traje de ’moderación’ ya no le sienta bien, así que ha vuelto a su esencia, y así quedó demostrado el último miércoles en la sesión del pleno del Senado cuando votaron disciplinadamente en contra de ratificar en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

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