El verdadero rostro de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú ya no tiene que fingir estar en el centro. Tras perder las elecciones, su traje de ’moderación’ ya no le sienta bien, así que ha vuelto a su esencia, y así quedó demostrado el último miércoles en la sesión del pleno del Senado cuando votaron disciplinadamente en contra de ratificar en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Si bien la verdad y el buen criterio se impusieron a la sinrazón, Velarde ya había tenido que soportar el embate y la ignorancia de los senadores de Juntos por el Perú en la Comisión de Procedimientos Especiales, a donde acudió días atrás para dar a conocer los lineamientos de su gestión, como parte del proceso de ratificación.

En la sesión del 2 de setiembre, la mayoría de senadores –con excepción de Juntos por el Perú– elogió la extraordinaria labor de Velarde al frente del BCR durante los últimos 20 años.

En esa oportunidad, el senador de JP Humberto Morales –fiel a su estilo– acusó indebidamente a Julio Velarde de supuestamente beneficiar a bancos internacionales y pagar la inflación de Estados Unidos que es la más alta del mundo: “Yo creo, señor Velarde, que usted cumplió el trabajo que se le encomendó y punto”.

La paciencia de Velarde le permitió responder que la inflación de Estados Unidos no es la más alta del mundo y que no es cierto que, si aumenta la inflación en Estados Unidos, tenga que aumentar también la del Perú, para concluir que en este siglo hemos tenido una inflación subyacente inferior a la de Estados Unidos.

Humberto Morales insistió en el agravio, y en la víspera de la ratificación del presidente del BCR se atrevió a afirmar que Julio Velarde no era idóneo para el cargo por no contar con los títulos académicos registrados en la Sunedu.

Pero el no de Juntos por el Perú no se limita a la ratificación de Velarde; su actitud frente a la solicitud de facultades extraordinarias para legislar también evidencia su verdadera posición. Las declaraciones de Íber Maraví así lo demuestran: “Seguimos en la lucha, no daremos facultades”.

La sesión del pleno del Senado del último miércoles exhibió en todo su esplendor el verdadero rostro de Juntos por el Perú. No solo votaron contra la ratificación de Julio Velarde; también se opusieron al viaje de la presidenta Keiko Fujimori a la Asamblea General de la ONU y, como no podía ser de otra manera, a la adhesión del Perú al Escudo de las Américas.

Detrás de la bancada de Juntos por el Perú está la mano del excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien, sin haber llegado al poder, nos muestra a través de los suyos un triste adelanto de lo que hubiera sido el país en sus manos.