Al menos 10 trabajadores del Congreso aparecen en planillón del Movadef. (Foto: Hugo Curotto / Archivo GEC)
Al menos 10 trabajadores del Congreso aparecen en planillón del Movadef. (Foto: Hugo Curotto / Archivo GEC)
/ hugo curotto
Por Redacción EC

Al menos 10 trabajadores del nuevo Parlamento Nacional 2026-2031, vinculados a la bancada de Juntos por el Perú (JP), figuran también en el registro utilizado por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según reveló ‘Cuarto Poder’.

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