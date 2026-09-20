Al menos 10 trabajadores del nuevo Parlamento Nacional 2026-2031, vinculados a la bancada de Juntos por el Perú (JP), figuran también en el registro utilizado por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según reveló ‘Cuarto Poder’.

Según el dominical, se trata de asesores, técnicos y auxiliares vinculados al brazo político de Sendero Luminoso. Algunos han llegado a puestos desde donde se asesora directamente a diputados y senadores.

César Tito Rojas, diputado por Puno de JP, ha sido constantemente relacionado a la inscripción y fundación del Movadef. Dos de sus asesores estamparon su firma en el planillón de dicha organización.

Uno de ellos es Hilso Cladio Ramos Cosme, que aparece como asesor principal del despacho de Tito Rojas con un sueldo que supera los S/14 mil. Al ser consultado sobre su afiliación al Movadef, guardó silencio.

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En las últimas elecciones generales fue también candidato a diputado por Juntos por el Perú representando a Lima Metropolitana. No consiguió un escaño en las urnas, pero sí consiguió instalarse en el Congreso.

No es el único. En el despacho de Tito Rojas existe otro trabajador que figura en el planillón del brazo político senderista. Se trata de Richard Tipo Quispe, asesor 2 con un salario mensual mayor a S/11 mil. También guardó silencio sobre el tema.

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Otro caso es el de Zaida Yesel Huanca Mamani, que labora como asesora 2 del senador José Chipana (Juntos por el Perú), quien evitó responder si conocía de la inscripción de su trabajadora en el Movadef.

Más casos

Respecto a la diputada Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), tuvo en la planilla de su oficina, en agosto y parte de setiembre, a Angela del Águila Torres, quien se desempeñó como técnico de su despacho.

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“Desconozco totalmente. A mí me la recomendaron”, dijo. Al ser consultada sobre quién se la recomendó, señaló que fue un “compañero” fuera del Congreso. En tanto, Del Águila negó todo tipo de vinculación pese a que su nombre y su DNI figuran en el registro.

“Bueno, yo no tengo nada que ver con el Movadef. Jamás he firmado nada y no he tenido que ver con eso. Me acabo de enterar que soy parte de una lista en la que no soy vinculada”, aseveró.

En el despacho del senador Hugo Ccahuana (Juntos por el Perú) figura como auxiliar Dick Jefferson Luya Asto, cuyo nombre también aparece en las dos planillas: en la del Congreso de la República y en el del Movadef.

“Desconozco de eso, no sé”, se limitó a decir por teléfono antes de colgar. Además, en la comisión que actualmente preside Ccahuana también se encuentra otro personaje relacionado al planillón de Movadef.

Genebrardo Mariano Arana Bazán es asesor 2 de la comisión de Procedimientos Especiales del Senado, un grupo de trabajo vinculado al nombramiento de altos funcionarios del Estado.

En el caso del diputado Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), quien en el 2023 fue detenido y exhibido por la Dircote como presunto terrorista al lado de Rocío Leandro Melgar, ‘camarada Cusi’, ha contratado a dos trabajadores cuyos nombres también aparecen en el planillón con vínculos senderistas.

Se trata de Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro, ambos técnicos del mismo despacho y cuyos datos también se registran en la lista del Movadef.