El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Jalados en educación

“Cerrar la brecha [de infraestructura] es necesario, pero si en paralelo no restituimos la meritocracia docente ningún otro esfuerzo brindará los frutos deseados”.

    Pablo de la Flor
    Por

    Especialista en políticas públicas

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Los resultados de la última prueba PISA revelan el terrible deterioro de la calidad educativa en el país. Nuestros aprendizajes han involucionado una década, al extremo de que el 60% de los estudiantes de 15 años no entiende lo que lee y el 70% no es capaz de resolver problemas matemáticos básicos. Solo el 0,5% de los estudiantes peruanos alcanzó los escalafones más altos de desempeño, contra el 12% de la OCDE. Los retrocesos son equivalentes a haber perdido un año de estudios.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.