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Seguridad vial: ¿Un sueño?

“Sea quien sea el alcalde elegido de Lima (...) haría bien en empeñarse en una exigente campaña para que, en el Cercado de Lima y en los distritos, se respeten las normas de tránsito”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "¿Por qué, entonces, los candidatos no se implicaron a fondo en la seguridad vial? Probablemente, porque los homicidios tienen más prensa que los fallecidos por accidentes de tránsito en una calle o avenida cualquiera". (Foto: GEC)
    "¿Por qué, entonces, los candidatos no se implicaron a fondo en la seguridad vial? Probablemente, porque los homicidios tienen más prensa que los fallecidos por accidentes de tránsito en una calle o avenida cualquiera". (Foto: GEC)

    Ayer se votó en el Perú para elegir nuevas autoridades subnacionales. En Lima, por un alcalde metropolitano y por los 43 alcaldes distritales. Según el Observatorio de Seguridad Nacional Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –otras fuentes registran datos aún mayores–, el año pasado, en la ciudad capital, fallecieron 683 personas a causa de accidentes de tránsito, a los que deben sumarse 22.826 lesionados por la misma razón. En el mismo periodo y en la misma área geográfica, se registraron 837 asesinatos (Sistema Informático Nacional de Defunciones). Sumando ambas modalidades de muertes violentas, las de tránsito equivalen a 45% y los asesinatos a 55%.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.