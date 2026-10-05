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Corrupción desde adentro (2)

“La corrupción ha dejado de ser una suma de hechos aislados para convertirse en un sistema que lo erosiona todo”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

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    Nilo Burga Malca fue encontrado muerto en un hostal de Magdalena del Mar. (Foto: Grupo El Comercio)
    Nilo Burga Malca fue encontrado muerto en un hostal de Magdalena del Mar. (Foto: Grupo El Comercio)

    El 25 de diciembre del 2024, Nilo Burga Malca fue encontrado sin vida en el cuarto de un hostal en Magdalena del Mar. Burga era el presidente de Frigoinca, empresa proveedora del programa Qali Warma, y estaba inmerso en una investigación por corrupción ligada al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.