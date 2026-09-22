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¿Qué hemos dejado de enseñar?

“Los padres debemos educar con límites claros; los colegios deben poder ejercer autoridad y disciplina dentro de la ley; y la sociedad debe dejar de desautorizar a quienes tienen la responsabilidad de formar”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "¿Qué está pasando con nuestra sociedad y con la formación que damos a nuestros jóvenes?". Foto: Difusión
    "¿Qué está pasando con nuestra sociedad y con la formación que damos a nuestros jóvenes?". Foto: Difusión

    Más allá del hecho que hoy ocupa titulares –el caso investigado en un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, donde un estudiante habría sido víctima de una agresión sexual–, la situación nos obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando algo terrible sucede delante de otros y nadie interviene a tiempo?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.