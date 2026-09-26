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¿Sostenibilidad sin democracia?

“La democracia necesita, sobre todas las cosas, de valores cívicos y de una cultura democrática que se impulse desde casa, desde la escuela y, por supuesto, desde el lugar de trabajo”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las estrategias de sostenibilidad suelen comprometer a las empresas con el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores". Ilustración: El Comercio.
    "Las estrategias de sostenibilidad suelen comprometer a las empresas con el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores". Ilustración: El Comercio.

    Esta semana se está realizando en Lima la Cumbre de Perú Sostenible, el principal evento del año en materia de sostenibilidad empresarial. Cada vez son más las empresas que participan en este encuentro y muestran las iniciativas que están desplegando para impactar en sus comunidades y reducir su huella ambiental. Me entusiasma ver cómo la intensidad de los compromisos va aumentando con cada nueva edición.

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