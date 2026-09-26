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La ONU ante su reflejo

“El papel y la relevancia de la ONU como garante de la paz –en un mundo que no deja de vivir en guerra– vienen siendo cuestionados incluso antes de que Donald Trump irrumpiera y condenara el multilateralismo”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y candidata la Asamblea General de las Naciones Unidas, brinda un discurso en Ginebra. (Foto: EFE)
    Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y candidata la Asamblea General de las Naciones Unidas, brinda un discurso en Ginebra. (Foto: EFE)

    Mientras continúan las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha dejado varios titulares y análisis, es preciso poner el foco en el futuro de una organización destinada a velar por la paz mundial, pero que evidentemente está en crisis.

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