La ONU ante su reflejo

Mientras continúan las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha dejado varios titulares y análisis, es preciso poner el foco en el futuro de una organización destinada a velar por la paz mundial, pero que evidentemente está en crisis.

El papel y la relevancia de la ONU como garante de la paz –en un mundo que no deja de vivir en guerra– vienen siendo cuestionados incluso antes de que Donald Trump irrumpiera y condenara el multilateralismo. Creada tras el trauma que dejó la Segunda Guerra Mundial, la ONU se trazó como principal objetivo mantener la seguridad internacional, así como fomentar la cooperación entre los países. Pero su estructura se creó sobre las bases de un poder global que nació después de 1945, y ese mundo ya no existe más.

Cualquier condena o acción concreta que la ONU pueda ejercer pasa por la venia o el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad –Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China–, quienes bloquean cada vez que sienten que se afectan sus intereses. Un candado creado por ellos mismos y que se ha vuelto imposible de romper.

Así, muchos se preguntan qué sentido tiene una organización que no puede evitar que Rusia invada Ucrania, que Estados Unidos bombardee Irán o que Israel actúe con impunidad, por dar solo unos ejemplos. Y esa es solo una parte del inmenso reto al que se enfrentará el sucesor de António Guterres, quien dejará la secretaría general a fines de año.

Hasta el momento, dos mujeres son las que mayores opciones tienen para llegar al máximo cargo, según las últimas rondas de votaciones informales: la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, y la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett. Lo que se convertiría en algo histórico, pues sería la primera vez que una mujer asuma la secretaría general, que además sería de América Latina o el Caribe, teniendo en cuenta que el último latinoamericano en liderar la ONU fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Sin embargo, el camino no está siendo fácil porque cualquier candidatura debe conseguir al menos nueve votos en el Consejo de Seguridad (compuesto por 15 países), pero sobre todo no tener reparos de alguno de los cinco países con derecho a veto.

Grynspan, economista de carrera, tiene una vasta experiencia dentro de la organización y es cercana a Guterres, por lo que su candidatura mostraría una continuidad. Rodrigues-Birkett se ha enfocado en cómo el cambio climático afecta a las naciones pequeñas y en la necesidad de una mayor presencia del Sur Global, un discurso que agrada a China y Rusia, pero no tanto a Estados Unidos.