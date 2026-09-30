Cada 1 de octubre se conmociona a la comunidad internacional con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner en el centro del debate global el bienestar, el reconocimiento y la protección de los derechos de los adultos mayores.

En un escenario sociodemográfico sin precedentes, donde la expectativa de vida continúa aumentando y los patrones poblacionales cambian a ritmo acelerado, este día funciona como un recordatorio urgente para los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil sobre la necesidad de adaptar la estructura social a la realidad de la longevidad.

Origen e historia del Día Internacional de las Personas de Edad

El origen de esta jornada se remonta al 14 de diciembre de 1990, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Resolución 45/106. A través de esta iniciativa, el organismo internacional oficializó el 1 de octubre como el día para visibilizar los desafíos y oportunidades asociados al envejecimiento de la población.

Esta designación no ocurrió de forma aislada. Fue el resultado de un proceso iniciado en 1982 con la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, donde se adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Años más tarde, en 1991, la ONU aprobó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, los cuales establecieron cinco pilares normativos fundamentales:

Independencia: Acceso a alimentación, agua, vivienda, ingresos e instrucción adecuada.

Acceso a alimentación, agua, vivienda, ingresos e instrucción adecuada. Participación: Integración activa en la formulación de políticas y servicios comunitarios.

Integración activa en la formulación de políticas y servicios comunitarios. Cuidados: Protección familiar, atención sanitaria y entornos seguros.

Protección familiar, atención sanitaria y entornos seguros. Autorrealización: Oportunidades para el desarrollo pleno de sus capacidades educativos y culturales.

Oportunidades para el desarrollo pleno de sus capacidades educativos y culturales. Dignidad: Vida libre de explotación, abuso físico o mental, y trato justo independientemente de la edad.

La transición demográfica global y el reto de la longevidad

Uno de los principales motivos por los que el 1 de octubre cobra cada vez mayor relevancia es el vertiginoso ritmo del envejecimiento poblacional. Según proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el número de personas de 60 años o más se duplicará en las próximas décadas, pasando de aproximadamente 1.000 millones en la actualidad a más de 2.000 millones hacia el año 2050.

Este fenómeno demográfico responde a dos factores convergentes: la constante reducción de la tasa de natalidad en múltiples regiones del planeta y el avance de la medicina, que ha incrementado sustancialmente la esperanza de vida. Si bien la longevidad representa uno de los mayores logros del desarrollo humano, también impone reajustes estructurales en los sistemas sanitarios, los modelos económicos de pensiones y la planificación urbana.

Los principales desafíos que enfrentan los adultos mayores hoy

A pesar de los aportes históricos y contemporáneos de los adultos mayores, esta población enfrenta diversas barreras que condicionan su calidad de vida:

Edadismo y discriminación por edad: El edadismo se manifiesta en estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias basadas en la edad. A menudo limita el acceso de las personas mayores al empleo, a servicios bancarios y a decisiones comunitarias.

El edadismo se manifiesta en estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias basadas en la edad. A menudo limita el acceso de las personas mayores al empleo, a servicios bancarios y a decisiones comunitarias. Brecha digital e inclusión tecnológica: La rápida digitalización de trámites bancarios, servicios públicos y atención médica genera un riesgo latente de exclusión si no existen programas educativos adaptados a las distintas etapas de la vida.

La rápida digitalización de trámites bancarios, servicios públicos y atención médica genera un riesgo latente de exclusión si no existen programas educativos adaptados a las distintas etapas de la vida. Sostenibilidad de la protección social: La presión sobre las cajas de pensiones y los sistemas de salud pública exige reformas financieras que aseguren ingresos dignos y cobertura sanitaria universal sin distinción.

La presión sobre las cajas de pensiones y los sistemas de salud pública exige reformas financieras que aseguren ingresos dignos y cobertura sanitaria universal sin distinción. Aislamiento social y soledad no deseada: La soledad afecta de forma desproporcionada a la población de edad avanzada, incidiendo negativamente en su salud mental y física.

Claves para promover un envejecimiento saludable y activo

Conmemorar el 1 de octubre implica ir más allá del homenaje conmemorativo; requiere implementar medidas concretas para garantizar un envejecimiento activo y saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define este concepto como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

Para alcanzar esta meta, las políticas públicas globales se enfocan en las siguientes áreas de acción:

Entornos amigables con las personas mayores: Ciudades y comunidades adaptadas con transporte accesible, espacios públicos seguros y viviendas libres de barreras arquitectónicas. Atención primaria integrada: Sistemas de salud orientados a la prevención, el manejo de enfermedades crónicas y el apoyo a cuidadores familiares y profesionales. Fomento de la economía plateada: Integración económica y laboral flexible que valore la experiencia y las capacidades acumuladas de este sector social.

El 1 de octubre reafirma que envejecer con dignidad no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental que requiere el compromiso coordinado de toda la sociedad.