A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen bajar la mirada mientras alguien les habla, lo que podría interpretarse como desconfianza o timidez. Aunque esta conducta puede percibirse como una señal de desinterés o, por el contrario, como una muestra de concentración. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONS QUE BAJAN LA MIRADA MIENTRAS CONVERSAN?

El contacto visual cumple un papel importante durante las conversaciones, ya que puede ayudar a regular los turnos de habla y evitar posibles malentendidos. Así, de acuerdo con una publicación en Frontiers in Psychology, evitar la mirada puede interpretarse como una señal de desinterés cuando aparece junto con otros comportamientos; sin embargo, analizar este gesto de manera aislada podría conducir a interpretaciones equivocadas.

#publicspeakingtips #comunicacionefectiva ♬ sonido original - AndresMarMo | Mentor @andresmarmo ¿Sabías que evitar la mirada comunica más de lo que crees? Cuando no miras a los ojos en una conversación importante, el otro lo interpreta como inseguridad, desinterés o falta de honestidad. No porque sea verdad. Sino porque así funciona el cerebro humano. Cuando alguien te mira a los ojos, se libera oxitocina, la hormona de la confianza. Se genera una conexión real aunque no hayas dicho nada todavía. Una mirada sostenida no intimida. Conecta. Guarda este video para cuando lo necesites. Y sígueme para más contenido como este. - - - #habilidadesdecomunicación

Asimismo, otra investigación publicado en la revista Cognition sostuvo que bajar la mirada no siempre indica desinterés, es decir, puede facilitar la concentración, reducir la intensidad de una conversación o reflejar ansiedad. Por ello, los especialistas señalaron que su significado depende del contexto y de otras señales presentes durante la interacción, conforme comparte Radio Mitre.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LA EXPRESIÓN “HASTA MAÑANA, SI DIOS QUIERE”?

En muchas familias del mundo es usual que se despidan con la expresión “si Dios quiere”, una idea de que no todo depende de las decisiones personales. Desde el punto de vista psicológico, para las personas creyentes, esta frase puede reflejar confianza en Dios, mientras que, para otras, puede formar parte de una expresión cultural. En tanto, un estudio publicado en Current Biology encontró que la incertidumbre puede incrementar las conductas repetitivas y rígidas como una forma de recuperar la sensación de orden.

Y es que, este hallazgo podría ayudar a explicar por qué algunos rituales de despedida adquieren una importancia especial en la vida de estas personas. Por otro lado, un informe difundido en Sleep Health, que analizó a 695 adultos, encontró que la oración y la meditación figuraban entre las estrategias utilizadas por personas con dificultades para dormir. Sin embargo, los resultados no demuestran que la religiosidad contribuya a mejorar la calidad del descanso, conforme comparte la plataforma Radio Mitre.