Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen bajar la mirada mientras alguien les habla, lo que podría interpretarse como desconfianza o timidez. Aunque esta conducta puede percibirse como una señal de desinterés o, por el contrario, como una muestra de concentración. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.