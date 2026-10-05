El morado dejó de ser una simple tonalidad para convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de BTS y de la estrecha conexión que el grupo surcoreano mantiene con sus seguidores, conocidos mundialmente como ARMY. Su presencia puede encontrarse en conciertos, productos relacionados con la agrupación, celebraciones especiales e incluso en distintos espacios públicos que han adoptado este color para homenajear a los integrantes. Sin embargo, detrás de esta elección existe una historia que nació de manera espontánea y que terminó convirtiéndose en una expresión compartida entre los artistas y millones de fans. Lo que comenzó con unas palabras pronunciadas por V, Kim Taehyung, durante un encuentro con seguidores en 2016, terminó dando origen a una de las frases más representativas de la relación entre BTS y ARMY: “I purple you”, conocida también como “Borahae”.

Una frase que cambió la identidad de BTS

En noviembre de 2016, durante un evento con sus seguidores, V sorprendió al utilizar por primera vez la expresión “I purple you”, una frase que rápidamente despertó la curiosidad de ARMY. El integrante de BTS explicó que había elegido el morado por ser el último color del arcoíris, asociándolo con sentimientos que van más allá de un momento determinado.

Desde entonces, aquella expresión comenzó a adquirir un significado especial. Para V, el mensaje estaba relacionado con la confianza y un cariño capaz de mantenerse a lo largo del tiempo. Con el paso de los años, “I purple you” se transformó en una declaración que los seguidores adoptaron como propia.

¿Qué significa “Borahae”?

La expresión también es conocida como “Borahae”, término en coreano que nació de la combinación de la idea del color morado con un mensaje de afecto y confianza permanente. Su significado trascendió rápidamente el momento en que fue pronunciada y empezó a circular entre los seguidores de BTS, especialmente a través de las redes sociales.

ARMY convirtió “Borahae” en una manera de demostrar su cariño y respaldo al grupo. Así, una frase creada por uno de sus integrantes terminó funcionando como un código compartido entre BTS y su fandom, hasta quedar estrechamente ligada a la identidad de la agrupación.

El morado llegó a los conciertos

La popularidad de “Borahae” también hizo que el morado comenzara a ganar espacio en los eventos relacionados con BTS. Uno de los ejemplos más visibles aparece durante sus conciertos, donde miles de seguidores llevan consigo el Army Bomb, el conocido dispositivo luminoso utilizado por ARMY para acompañar las presentaciones del grupo.

Cuando las luces moradas de estos dispositivos se multiplican dentro de un recinto, el color adquiere una dimensión colectiva. Ya no representa únicamente a BTS, sino también la unión entre los integrantes y las personas que los acompañan desde distintos lugares del mundo.

Un símbolo que traspasó las fronteras

La influencia del morado no se ha limitado a los escenarios. En diferentes ocasiones, edificios y monumentos de diversas ciudades han sido iluminados con esta tonalidad para recordar aniversarios, celebrar acontecimientos vinculados con BTS o rendir homenaje a sus integrantes.

De esta manera, lo que comenzó como una frase espontánea pronunciada por V terminó convirtiéndose en un símbolo reconocido por millones de personas. Para BTS y ARMY, el morado representa una conexión basada en el cariño, la confianza y la idea de permanecer unidos con el paso del tiempo.

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