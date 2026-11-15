Un celular merece cierto cuidado, ya que, después de todo, se trata de un dispositivo y puede malograrse por diferentes motivos. De hecho, uno de los puntos para tomar en cuenta es la temperatura tanto del equipo como del cargador, que se puede elevar cuando realiza tareas exigentes o varias funciones de manera simultánea. En ese sentido, esta práctica puede dañarlos y reducir la vida útil de la batería del aparato. Sin embargo, los especialistas recomiendan que los usuarios identifiquen primero las causas de este recalentamiento para luego adoptar medidas efectivas que permitan proteger sus dispositivos electrónicos. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE RECALIENTA EL CARGADOR DEL CELULAR?

De acuerdo con los especialistas, una de las causas del recalentamiento del cargador es utilizarlo mientras el celular tiene puesta una funda gruesa, ya que esta puede favorecer la acumulación de calor y acelerar el desgaste de sus componentes. Por ello, recomiendan retirar el protector durante la carga y evitar exponer el dispositivo directamente al sol o colocarlo sobre superficies que retengan el calor. Otra de las sugerencias de los expertos para prolongar la vida útil de la batería es mantener su carga entre el 20 % y el 80 %, evitando que llegue constantemente al 0 % o al 100 %.

Asimismo, aconsejan activar las funciones de protección de batería y carga optimizada que incorporan los celulares, ya que ayudan a reducir su desgaste. Eso no es todo, los especialistas también recomiendan utilizar cargadores y cables originales o de marcas certificadas para evitar problemas de voltaje y sobrecalentamiento. Además, piden no utilizar accesorios que carezcan de garantías de seguridad y optar por la carga convencional durante la noche, ya que la carga rápida puede generar más calor en el dispositivo, conforme comparte La Nación.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA FUNCIÓN DEL PUNTO VERDE DE CONEXIÓN EN LÍNEA DE WHATSAPP?

Según la plataforma Xataka, el punto verde que aparece sobre la foto de perfil de un contacto funciona como un indicador de actividad. Es decir, señala que la persona tiene el WhatsApp abierto y está utilizando la aplicación en ese momento, lo que permite saber si se encuentra disponible antes de chatear. Y es que, este indicador se actualiza en tiempo real y desaparece cuando el usuario deja de estar activo. Sin embargo, para visualizar esta nueva función, la marca únicamente aparecerá como un punto verde ubicado en la parte inferior de la foto de perfil.

Asimismo, es importante recordar que, esta actualización está disponible en las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS y llegará próximamente a todos los usuarios. Por otro lado, para quienes deseen ocultarlo deberán ajustar la configuración de privacidad. En primer lugar, ingresarán a Ajustes > Privacidad > Hora de últ. vez y En línea. Desde allí podrás configurar quién puede ver tu última conexión y tu estado en línea, eligiendo opciones como “Nadie” o “Mis contactos”. Así, Meta señaló que esta nueva función respetará los ajustes de privacidad que cada usuario haya elegido previamente.