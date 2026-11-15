Por Redacción EC

Un celular merece cierto cuidado, ya que, después de todo, se trata de un dispositivo y puede malograrse por diferentes motivos. De hecho, uno de los puntos para tomar en cuenta es la temperatura tanto del equipo como del cargador, que se puede elevar cuando realiza tareas exigentes o varias funciones de manera simultánea. En ese sentido, esta práctica puede dañarlos y reducir la vida útil de la batería del aparato. Sin embargo, los especialistas recomiendan que los usuarios identifiquen primero las causas de este recalentamiento para luego adoptar medidas efectivas que permitan proteger sus dispositivos electrónicos. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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