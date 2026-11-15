¿Tu celular tarda en abrir los sitios web? Conoce los motivos técnicos detrás de la lentitud móvil y habilita el "modo ultra rápido" en tu navegador para ahorrar datos y mejorar el rendimiento. (Foto: Gemini)
¿Tu celular tarda en abrir los sitios web? Conoce los motivos técnicos detrás de la lentitud móvil y habilita el "modo ultra rápido" en tu navegador para ahorrar datos y mejorar el rendimiento. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

Navegar por internet desde el teléfono móvil debería ser una experiencia fluida e inmediata. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con tiempos de espera desesperantes, imágenes que tardan en aparecer y saltos molestos en la pantalla mientras intentamos leer un artículo. A pesar de que los smartphones actuales cuentan con procesadores potentes y conexiones 4G o 5G de alta velocidad, la web móvil sigue sufriendo de problemas crónicos de rendimiento.

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