Este 5 de octubre —el Día Mundial del Docente— estará centrado en “Valorar la voz de docente: hacia un nuevo contrato social para la educación”. Un tema pensado para empoderar a los maestros de todo el mundo. Desde hace unos 33 años , se conmemora esta fecha promovida por el UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de la Educación.

¿Cuál es el origen del Día Mundial de los Docentes?

Esta fecha se celebra anualmente desde el 5 de octubre de 1994, donde se conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966).

En este documento se establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas relativas a su formación y perfeccionamiento. También contempla la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Posteriormente, el documento de 1966 fue complementado con la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, que fue adoptada en 1997. Con ello se abarca al personal docente y de investigación de educación superior.

El lema de este año es “Valorar la voz de docente: hacia un nuevo contrato social para la educación”. (Minedu)

¿Qué se busca celebrar este efemérides?

“Al empoderar a los docentes para cumplir su función de intelectuales transformadores y líderes comunitarios, podemos construir sistemas educativos resilientes y equitativos que estén al servicio del bien público y mejoren las comunidades en las que trabajan. Juntos podemos crear un nuevo contrato social para la educación que realmente valore y refuerce las voces de quienes son indispensables para su éxito”, es el mensaje conjunto de UNESCO, OIT y la Internacional de la Educación por este día.