El Niño: peligro versus riesgo

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, presentó en El Comercio un panorama oficial que pretende demostrar la preparación del Estado ante El Niño: más de S/1.800 millones, maquinaria, motobombas, helicópteros, aviones, buques, puentes Bailey y cauces intervenidos.

Es un inventario impresionante, pero el ministro no respondió la única pregunta que importa: ¿cuánto riesgo hemos reducido?

Conviene precisar los términos, porque suelen confundirse. El peligro es el fenómeno natural: el mar que se calienta, la lluvia extraordinaria, el huaico que baja por la quebrada. Nadie puede evitarlo. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause daño, y depende de cuántas personas, viviendas, puentes y hospitales están expuestos y de cuán vulnerables son. La misma lluvia sobre una quebrada deshabitada es apenas un dato meteorológico; sobre una donde se levantaron viviendas sin control es una tragedia anunciada. El peligro no se controla; el riesgo sí. Un gobierno rinde cuentas por el riesgo, no por el peligro.

Reducir el riesgo significa actuar antes de la emergencia: impedir nuevas ocupaciones en quebradas y zonas inundables, proteger infraestructura crítica, asegurar drenajes y defensas donde realmente disminuyan la exposición, y tener identificadas las poblaciones que deberán ser evacuadas. Una motobomba puede ser indispensable cuando el agua ya entró; pero tenerla almacenada no demuestra que el riesgo haya disminuido.

Gastar dinero es actividad. También lo son comprar una motobomba o descolmatar un río sin verificar que se redujo la exposición. Al ciudadano le interesa el resultado: que cuando llegue la lluvia el río no se lleve su vivienda, el puente siga en pie, el hospital funcione y la ayuda llegue a tiempo. El ministro reporta actividad y la presenta como resultado.

El inventario, además, no cuadra. En su artículo, el ministro afirma que hay más de 1.000 motobombas y 14 aviones; en declaraciones públicas, el propio Vinelli informó que eran 460 motobombas y 17 aviones. ¿Cuál es el inventario real?

El Ejecutivo reconoce alrededor de 1.700 puntos críticos y solo intervendrá directamente en 536: menos de un tercio. El resto queda en manos de regiones, municipios o privados, sin que se haya presentado un cuadro consolidado de responsables, presupuesto, cronograma y avance verificable.

El ministro anuncia 77 puentes Bailey, pero en agosto había 22; los otros 55 se incorporarán hasta diciembre. Anuncia más de S/1.800 millones, pero una transferencia presupuestal no protege a nadie. ¿Cuánto se ha contratado? ¿Cuánto se ha ejecutado físicamente? ¿Qué obras estarán terminadas antes de las lluvias? El ministro no lo dice.

El Niño Costero no es una amenaza hipotética. El Enfen mantiene la alerta y prevé que el evento continúe hasta mediados del otoño del 2027, con mayor probabilidad de magnitud extraordinaria entre setiembre y enero. Para la costa norte anticipa lluvias por encima de lo normal y posibles episodios de moderada a fuerte intensidad desde noviembre. Esta vez sabemos que el peligro viene. Si el desastre ocurre, habrá que distinguir qué daños eran inevitables y cuáles resultaron de riesgos que no se redujeron.

Ya lo vivimos. Según el Indeci, El Niño Costero del 2017 dejó 162 muertos, 66.093 viviendas destruidas, 489 puentes caídos, 4.391 kilómetros de carreteras y 3.956 kilómetros de caminos rurales destruidos. La lección del 2017 es que reconstruir infraestructura sin corregir la exposición y la vulnerabilidad es restablecer el mismo riesgo.

El Ejecutivo debería publicar un tablero sencillo: puntos críticos identificados, intervenidos y concluidos, inclusive los que dependen de regiones y municipios; avance físico; recursos ejecutados; maquinaria operativa y tiempo de respuesta por región. Sin ese tablero, nadie sabrá qué ocurre en los más de 1.100 puntos críticos que el Ejecutivo no atenderá directamente. Ahí queda el riesgo cuya reducción no se ha mostrado.

La prevención no se mide por cuántas máquinas compramos ni por cuánto dinero anunciamos, sino por cuánto riesgo logramos eliminar antes de que se materialice el peligro. Lo demás es inventario.