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El Niño: peligro versus riesgo

“La prevención no se mide por cuántas máquinas compramos ni por cuánto dinero anunciamos, sino por cuánto riesgo logramos eliminar antes de que se materialice el peligro”.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Exjefe del Instituto Nacional de Salud y excongresista de la República

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, presentó en El Comercio un panorama oficial que pretende demostrar la preparación del Estado ante El Niño: más de S/1.800 millones, maquinaria, motobombas, helicópteros, aviones, buques, puentes Bailey y cauces intervenidos.

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