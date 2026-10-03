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Gobernar construyendo autoridad

“Keiko no necesita demostrar que es Alberto Fujimori. Tampoco que no es Dina Boluarte. Necesita que, con el paso de los meses, esas comparaciones expliquen cada vez menos la realidad”

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “En política, finalmente, el relato más poderoso suele ser aquel que la ciudadanía puede comprobar”. Ilustración: El Comercio.
    “En política, finalmente, el relato más poderoso suele ser aquel que la ciudadanía puede comprobar”. Ilustración: El Comercio.

    Hay una escena de la serie de Netflix “Designated Survivor” que resulta sugerente para entender el momento político que atraviesa Keiko Fujimori en el Perú.

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