El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La obsolescencia de las naciones

“Si la IA puede dejar obsoletos a ciertos trabajadores, ¿también podría dejar obsoletos a los países?“.

    Bruno Herrera Criollo
    Por

    Estudiante de Ingeniería de la Información en la Universidad del Pacífico

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El avance exponencial de la IA está materializando el giro más radical de la historia del trabajo. En lo que va del año, más de 123.000 puestos fueron recortados por la automatización en EE.UU., donde la IA ya es el principal argumento detrás de los despidos corporativos. A diferencia de ciclos anteriores, esta tendencia no cederá: el FMI estima que al menos el 40% de los empleos globales están significativamente expuestos a la IA. Pero existe otra obsolescencia de la que no se habla y que podría comprometer la viabilidad misma de la economía peruana. Si la IA puede dejar obsoletos a ciertos trabajadores, ¿también podría dejar obsoletos a los países?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.