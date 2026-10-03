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Obstruccionismo sin precedentes

“Se requiere una conferencia entre las comisiones de Constitución de los diputados y senadores para definir hasta dónde va la atribución del Senado de “modificar” lo que viene de Diputados".

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Desde la Constitución de 1979, que instituyó la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos, salvo el transitorio de Sagasti, solicitaron facultades y siempre las recibieron". Foto: El Comercio
    "Desde la Constitución de 1979, que instituyó la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos, salvo el transitorio de Sagasti, solicitaron facultades y siempre las recibieron". Foto: El Comercio

    Muchos han leído la aprobación de facultades en las materias de El Niño y seguridad como una derrota de la posición maximalista de Juntos por el Perú. Pero esa lectura es pobre. Se aprobaron solo 20 de las 66 facultades solicitadas, y en el caso de seguridad no se aprobaron temas clave como fortalecer el sistema de inteligencia y la DINI (para que pueda hacer inteligencia operativa), la participación temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios –lo que le iba a permitir, por ejemplo, concesionar el control externo de los penales para que no ingresen celulares ni chips–, ampliar y optimizar la intervención de las FF.AA. en apoyo de la PNP, declarar a las organizaciones criminales como terroristas –para que las Fuerzas Armadas puedan hacer operativos cuando reciben información de inteligencia–. Incluso se ha negado la facultad para mejorar la capacidad operativa policial mediante cambios sobre infraestructura, equipamiento, formación, salud policial, criminalística, inteligencia, interoperabilidad y actuación conjunta, algo inaudito.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.