Con la llegada de octubre, miles de pensionistas ya pueden conocer las fechas en las que recibirán sus respectivos pagos. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer el cronograma correspondiente a este mes de 2026, con las jornadas establecidas para los distintos regímenes bajo su administración. La publicación permite a los beneficiarios anticipar sus movimientos y organizar sus gastos. Así, el calendario se convierte en una referencia clave para quienes dependen de estos depósitos. Las fechas varían de acuerdo con el régimen y las condiciones de cada pensionista.

Junto con los depósitos, la entidad también informó el calendario correspondiente al servicio de pago a domicilio. Esta modalidad está dirigida a los beneficiarios que reciben su pensión mediante la entrega directamente en sus hogares, bajo las condiciones establecidas por la ONP. Con la información disponible, los pensionistas pueden planificar con anticipación la fecha en que esperan recibir su dinero. El cronograma busca ordenar el proceso de pago y brindar mayor previsibilidad durante el mes. De esta manera, octubre inicia con las fechas de cobro ya definidas.

Estas son las fechas que ha programado la ONP octubre de 2026, según la inicial del apellido

Octubre traerá consigo las fechas de pago para los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.° 19990, quienes recibirán sus depósitos de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. La Oficina de Normalización Previsional estableció un cronograma que distribuye las jornadas de cobro durante el mes. De esta manera, los beneficiarios podrán conocer con anticipación cuándo estará disponible su pensión. La programación busca facilitar la organización de los pensionistas y evitar confusiones al momento de realizar sus trámites. Cada grupo tiene asignado un día específico para recibir el depósito correspondiente.

La primera jornada está prevista para el 7 de octubre y comprende a quienes tienen apellidos paternos que comienzan entre las letras A y L. Posteriormente, el 12 de octubre será el turno de los pensionistas cuyos apellidos se ubican entre las letras M y Q. Finalmente, el 13 de octubre corresponde al grupo comprendido entre las letras R y Z. Con estas fechas, los beneficiarios pueden anticipar la disponibilidad de sus pensiones. El cronograma marca así el recorrido de los depósitos durante octubre.

Esto es lo que deben saber los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales

El calendario de octubre también contempla a los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales y a los beneficiarios de la Ley N.° 27803. Para este grupo, la Oficina de Normalización Previsional ha establecido el 15 de octubre como la fecha en que se realizará el depósito de sus pensiones. La jornada permitirá a los beneficiarios conocer con anticipación cuándo podrán disponer de sus respectivos pagos. Con el cronograma ya definido, los pensionistas podrán organizar sus actividades en torno a la fecha establecida. Así, el mes avanza con nuevas jornadas destinadas a diferentes grupos de beneficiarios.

Para quienes reciben el dinero mediante la modalidad de pago a domicilio, el calendario contempla un periodo más amplio. La entrega de las pensiones se desarrollará entre el 15 y el 24 de octubre, de acuerdo con la programación correspondiente. Esta alternativa permite que los beneficiarios reciban el pago directamente en sus hogares, según las condiciones establecidas. Con las fechas sobre la mesa, los pensionistas pueden anticipar el periodo en el que se realizará la visita. Octubre queda así marcado por un cronograma que busca ordenar la entrega de las pensiones.

Estas son las fechas de depósito y pago a domicilio para pensionistas de la ONP para el mes de octubre

El cronograma de octubre también extiende sus fechas a pensionistas de distintos regímenes administrados por la ONP. Entre ellos figuran los beneficiarios de los Decretos Ley N.° 18846 y N.° 20530, las pensiones por encargo, así como los pensionistas pesqueros de la Ley N.° 30003 y quienes están comprendidos en la Ley N.° 26790. Para todos estos grupos, el depósito en cuenta está programado para el 14 de octubre. Los pagos se efectuarán a través de las entidades financieras autorizadas. De esta manera, cada beneficiario podrá anticipar la fecha en que tendrá disponible su pensión.

La programación también contempla a quienes reciben el pago directamente en sus domicilios. Para los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846, la entrega se desarrollará entre el 17 y el 24 de octubre. En tanto, los beneficiarios del Decreto Ley N.° 20530, la Ley N.° 30003 y la Ley N.° 26790 recibirán el pago a domicilio del 19 al 24 de octubre. Las fechas permiten organizar la distribución de los pagos durante el mes. Así, el calendario de la ONP establece jornadas diferenciadas según cada régimen previsional.

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