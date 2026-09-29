Por Redacción EC

Luego de una jornada electoral, algunos ciudadanos pueden quedar con una sanción económica por no haber acudido a votar o por no cumplir con la función de miembro de mesa cuando fueron seleccionados para esa labor. Estas obligaciones quedan registradas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que es posible revisar de manera virtual si existe alguna deuda asociada al Documento Nacional de Identidad. La consulta puede realizarse desde la plataforma de Multas Electorales del JNE, sin necesidad de acudir personalmente a una sede de la institución. El sistema permite identificar las sanciones pendientes vinculadas al DNI y conocer a qué proceso electoral corresponden.