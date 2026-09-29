Luego de una jornada electoral, algunos ciudadanos pueden quedar con una sanción económica por no haber acudido a votar o por no cumplir con la función de miembro de mesa cuando fueron seleccionados para esa labor. Estas obligaciones quedan registradas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que es posible revisar de manera virtual si existe alguna deuda asociada al Documento Nacional de Identidad. La consulta puede realizarse desde la plataforma de Multas Electorales del JNE, sin necesidad de acudir personalmente a una sede de la institución. El sistema permite identificar las sanciones pendientes vinculadas al DNI y conocer a qué proceso electoral corresponden.

¿Cómo consultar una multa electoral con el DNI?

El procedimiento es sencillo. El ciudadano debe ingresar al servicio oficial de consulta de multas del JNE y colocar su número de DNI en el formulario correspondiente. Una vez completada la verificación solicitada por la plataforma, podrá conocer si registra alguna obligación pendiente.

El sistema también permite identificar el origen de la sanción, como una omisión al voto o una falta relacionada con la instalación o integración de una mesa de sufragio. De esta manera, el ciudadano puede conocer su situación antes de realizar determinados trámites.

¿Cuánto se paga por no votar?

Para las Elecciones Generales 2026, el JNE informó que las sanciones por no acudir a votar fueron establecidas de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI. Los montos considerados fueron S/27,50 para distritos de pobreza extrema, S/55 para distritos pobres y S/110 para distritos no pobres.

En el caso de quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron con dicha responsabilidad, la multa correspondiente asciende a S/275. Si una persona incurrió tanto en la omisión al sufragio como en la inasistencia a la mesa, las sanciones pueden acumularse.

¿Dónde se puede pagar la multa?

Si la consulta muestra una deuda pendiente, existen alternativas para regularizarla. El JNE cuenta con un sistema de pagos en línea, mientras que también es posible efectuar el abono mediante Págalo.pe o las agencias del Banco de la Nación. La plataforma digital del organismo permite realizar estos pagos durante las 24 horas.

¿Se puede solicitar una dispensa?

No todas las personas que aparecen como omisas necesariamente deben asumir la multa de manera definitiva. Cuando existen razones justificadas que impidieron votar o cumplir con la función de miembro de mesa, el ciudadano puede solicitar una dispensa o justificación electoral ante el JNE, siempre que presente los documentos que acrediten la causal correspondiente. El trámite puede iniciarse mediante el sistema virtual habilitado por la institución.

Por ello, revisar el estado de las multas después de un proceso electoral permite conocer si existe alguna obligación pendiente y, de ser necesario, elegir entre las alternativas disponibles para regularizar la situación ante el organismo electoral.