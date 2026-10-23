Por Redacción EC

La fase escolar de estudios de hace más de 30 años hoy puede figurar plasmada en un certificado oficial de fácil obtención gracias al Ministerio de Educación (Minedu). Si lo necesitas por algún motivo en particular, toma en consideración la habilitación de plataforma que dicha entidad pone a tu disposición, y a partir de la cual puedes generar una solicitud virtual para todas las modalidades de Educación Básica. Este documento permite acreditar formalmente los grados cursados y puede ser requerido para diversos trámites académicos o laborales. El procedimiento busca facilitar el acceso a la información escolar sin que los ciudadanos tengan que realizar necesariamente gestiones presenciales. Asimismo, antes de iniciar la solicitud, es importante verificar que la institución educativa y los estudios realizados se encuentren disponibles en el sistema. De esta manera, podrás conocer los pasos que debes seguir para gestionar el documento y evitar inconvenientes durante el proceso.

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