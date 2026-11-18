El Documento Nacional de Identidad (DNI) da un importante paso hacia la transformación digital en el Perú. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó el nuevo DNI digital, una alternativa que permitirá a los ciudadanos llevar su identificación directamente en el teléfono móvil, sin depender exclusivamente de la tarjeta física. Esta versión tendrá el mismo valor legal que el DNI convencional y el electrónico, será de uso voluntario y podrá obtenerse gratuitamente durante el periodo establecido por la entidad. Su implementación busca facilitar los trámites cotidianos y ofrecer mayor control sobre los datos personales.

¿Qué es el DNI digital y qué beneficios tendrá para los peruanos?

El DNI digital es una versión electrónica del documento de identidad que se almacena de manera segura en el celular mediante la aplicación Perú Pass. Su principal ventaja es que permite acreditar la identidad de una persona tanto en gestiones presenciales como virtuales, siempre que la institución correspondiente cuente con los mecanismos necesarios para verificarlo. Además, tiene la misma eficacia jurídica y fuerza probatoria que el documento físico, por lo que no se trata simplemente de una fotografía o una copia digital del DNI.

Otra de sus características es que el ciudadano podrá decidir qué información personal comparte cuando necesite identificarse. El documento contiene datos como nombres, apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y fotografía, entre otros. Mediante mecanismos de autenticación, como el PIN o la verificación biométrica, el titular autorizará el acceso a los datos necesarios para cada gestión, sin tener que entregar toda su información automáticamente.

¿Quiénes pueden obtener el DNI digital y cuáles son los requisitos?

Para acceder a esta nueva modalidad, los ciudadanos peruanos deben tener 18 años o más y contar con un DNI físico vigente, ya sea el convencional de color azul o el electrónico. También necesitan un teléfono inteligente compatible, conexión estable a internet y las dos aplicaciones oficiales que intervienen en el procedimiento: Perú Pass e ID Perú. Los peruanos residentes en el extranjero también pueden acceder al servicio si cumplen las condiciones establecidas por Reniec.

En cuanto a las características del equipo, la entidad establece como referencia un sistema Android 12 o superior, o iOS 16 o superior, una cámara de al menos 8 megapíxeles, memoria RAM de 4 GB y aproximadamente 200 MB de espacio disponible. Es importante descargar las aplicaciones únicamente desde Google Play o App Store para evitar versiones falsas o programas que puedan comprometer los datos personales.

¿Cómo descargar gratis el DNI digital en el celular paso a paso?

El procedimiento comienza con la instalación de Perú Pass, la billetera digital donde quedará almacenado el documento, y de ID Perú, la aplicación que permite realizar la validación de identidad. Después, el usuario debe ingresar a Perú Pass, crear una clave de seguridad de seis dígitos y seleccionar la opción denominada «Obtener DNId». A partir de ese momento, el sistema iniciará el proceso para comprobar que la persona que solicita el documento es realmente su titular.

La validación contempla la lectura de la zona posterior del DNI físico, donde se encuentra la información de identificación del documento, además de comprobaciones de datos personales y reconocimiento biométrico facial mediante ID Perú. Una vez superadas las verificaciones, el DNI digital quedará habilitado en el teléfono. No será necesario acudir presencialmente a una oficina del Reniec para completar este procedimiento, siempre que el ciudadano cumpla los requisitos técnicos y de identidad.

¿En qué trámites se podrá utilizar el DNI digital en Perú?

La nueva identificación podrá servir para acreditar la identidad en diferentes gestiones ante instituciones públicas y privadas que incorporen los mecanismos oficiales de verificación. Entre los usos señalados se encuentran operaciones bancarias, trámites notariales, contratación de servicios de telefonía, registros en hoteles y el ingreso a determinados espacios turísticos, museos, huacas y eventos. También podrá presentarse durante una intervención policial para demostrar la identidad del ciudadano.

Sin embargo, su implementación dependerá de que cada institución adopte los mecanismos tecnológicos necesarios para reconocer el documento. El Reniec ha establecido un sistema de verificación mediante códigos QR dinámicos y temporales, que permiten comprobar la autenticidad de la credencial. Por ello, una captura de pantalla o una fotografía del DNI digital no será suficiente para acreditar oficialmente la identidad.

¿Cuánto cuesta el DNI digital y reemplazará al documento físico?

Una de las principales ventajas de esta iniciativa es que el Reniec estableció la gratuidad de la emisión del DNI digital hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con sus preguntas frecuentes oficiales. Esto permitirá que los ciudadanos elegibles puedan activar su documento desde el celular sin pagar por la emisión durante ese periodo. La entidad podrá evaluar posteriormente las condiciones económicas del servicio, según las disposiciones que establezca.

El DNI digital no reemplazará al documento físico, sino que funcionará como una alternativa complementaria y voluntaria. Por lo tanto, los ciudadanos podrán seguir utilizando su DNI azul o electrónico sin ninguna restricción y ninguna institución podrá exigirles exclusivamente la versión digital. La credencial tendrá una vigencia de un año y estará vinculada a la validez del documento físico; además, si una persona pierde o cambia de celular, deberá revocar su credencial desde la plataforma del Reniec antes de gestionar una nueva en otro equipo.