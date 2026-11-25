El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la disponibilidad del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una alternativa que permitirá a los ciudadanos acreditar su identidad desde sus teléfonos celulares. Sin embargo, su incorporación ha generado dudas sobre la continuidad de los documentos tradicionales y la posibilidad de que las instituciones exijan esta modalidad para realizar trámites. Frente a ello, el organismo aclaró cuáles son sus alcances, quiénes pueden obtenerlo y qué condiciones deben cumplir los interesados antes de iniciar el procedimiento. También precisó si será necesario contar con esta credencial para identificarse ante entidades públicas o privadas. A continuación, te contamos qué pasará con el DNI físico, cómo funciona esta credencial y cuáles son los pasos para descargarla.

¿EL DNI FÍSICO DEJARÁ DE TENER VALIDEZ CON EL NUEVO DOCUMENTO DIGITAL?

No. Reniec explicó que el DNId es una alternativa adicional y de uso voluntario, por lo que no reemplazará a los documentos que actualmente utilizan los ciudadanos. El DNI azul, amarillo y electrónico continuarán vigentes.

Además, ambas modalidades tienen el mismo reconocimiento legal para demostrar la identidad en gestiones presenciales y virtuales. Por ello, ninguna institución pública o privada puede exigir exclusivamente la presentación del documento digital ni negarse a aceptar una tarjeta física vigente.

Cada persona podrá escoger qué versión utilizar según sus necesidades y el tipo de atención disponible.

¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER EL DNI DIGITAL?

La descarga está dirigida a ciudadanos mayores de 18 años que tengan su documento vigente. También deberán contar con un teléfono compatible, acceso estable a internet y dos aplicaciones instaladas.

Estos son los requisitos:

Ser mayor de edad.

Tener un DNI vigente.

Contar con un celular Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante.

Disponer de conexión a internet.

Instalar Perú Pass e ID Perú desde las tiendas oficiales.

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN PERÚ PASS E ID PERÚ?

Las dos aplicaciones intervienen en diferentes momentos del registro. Perú Pass funcionará como una billetera electrónica que guardará la credencial de identidad en el celular. En cambio, ID Perú permitirá comprobar que el solicitante sea el verdadero titular mediante una verificación biométrica facial.

Asimismo, el acceso estará protegido por una clave personal de seis números, que deberá crear cada usuario para ingresar y autorizar operaciones relacionadas con su información, según informa Infobae.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA DESCARGAR EL DNI DIGITAL?

El procedimiento se realiza desde Perú Pass y requiere tener cerca el documento físico para completar las comprobaciones solicitadas por el sistema. Sigue estas indicaciones:

Crear el PIN: abrir Perú Pass, establecer una clave de seis números, repetirla para confirmar y pulsar el símbolo «+». Seleccionar el documento: buscar la opción del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para descargar credenciales y elegir «DNId - Titular». Comprobar la identidad: escanear el código MRZ ubicado en la parte posterior del DNI, responder las preguntas de seguridad y completar el reconocimiento facial. Obtener la credencial: una vez aprobadas las verificaciones, el documento digital se descargará automáticamente en el dispositivo móvil.

¿QUIÉN AUTORIZA EL USO DE LOS DATOS PERSONALES?

El titular tendrá la posibilidad de decidir qué información comparte cuando una institución solicite verificar su identidad. Antes de enviar los datos, la aplicación mostrará el requerimiento para que pueda aceptarlo o rechazarlo.

La autorización se podrá realizar mediante el PIN, la huella digital o el reconocimiento facial, según las funciones del dispositivo.

VIDEO RECOMENDADO: