Los pasajeros que realicen vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya pueden identificarse presentando su Documento Nacional de Identidad digital (DNId) desde su teléfono celular, modalidad implementada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La medida fue habilitada por Lima Airport Partners (LAP) en los controles de acceso a la zona de embarque. El documento tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico y permite a los ciudadanos acreditar su identidad de manera práctica y con total seguridad.

El Reniec presentó el nuevo DNI digital, una versión del documento de identidad que los peruanos podrán llevar en sus celulares mediante la aplicación Perú Pass. (Fuente: Facebook Reniec)

Más de 68 mil peruanos ya descargaron su DNId en sus celulares, desde distintas regiones del país, informó Reniec.

Cabe reiterar que el DNI digital constituye un medio adicional y voluntario de identificación. El DNId incorpora estándares internacionales y mecanismos criptográficos que protegen la información personal, garantizan la autenticidad del documento y evitan su manipulación o falsificación.

Para proteger cada atributo, el formato utiliza elementos criptográficos de seguridad denominados salts y hashes, que ayudan a comprobar que la información no ha sido modificada. A ello se suman las medidas de protección de Perú Pass, como el acceso mediante PIN o biometría y el bloqueo de capturas de pantalla.

MIRA AQUÍ: El nuevo DNI digital de Reniec y cómo mantener a buen recaudo nuestra identidad y datos personales

Código QR del DNId no debe compartirse

Reniec enfatiza en el cuidado del documento de identidad, tanto físico como digital. Se recuerda a los ciudadanos que el código QR que aparece en el DNI digital es un elemento técnico de seguridad y no debe compartirse, fotografiarse ni difundirse con terceros.

Su finalidad está relacionada a servicios de validación que se implementarán próximamente y con diversas entidades en una segunda fase.

Entidades públicas y privadas

Las entidades públicas y privadas, ya están facultadas para aceptar el DNId como alternativa de identificación de sus usuarios.

Esta decisión representa un avance en la modernización de los servicios y demuestra confianza en los mecanismos tecnológicos de seguridad y autenticidad que respaldan la nueva identificación digital de los peruanos.

Por ello, Reniec convoca a otras instituciones públicas y privadas a sumarse a esta iniciativa y facilitar que los ciudadanos acrediten su identidad utilizando el DNI digital desde sus celulares, de acuerdo a la ley de Gobierno Digital y su reglamento y, la Resolución Jefatural de Reniec N° D000012-2026-RENIEC/JNAC que señala en sus lineamientos que el DNId constituye un medio adicional y voluntario de acreditación de identidad.

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