El lanzamiento del DNI Digital en Perú ha generado dudas sobre la seguridad de la nueva credencial y la protección de los datos personales de los ciudadanos. Aunque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó esta herramienta como una alternativa para que cada persona tenga mayor control sobre la información que comparte, especialistas en derecho digital advirtieron posibles riesgos relacionados con el código QR, el uso de celulares y los mecanismos de autenticación. Mientras la entidad defiende el sistema y asegura que cuenta con medidas de seguridad, las observaciones han abierto un debate sobre su funcionamiento y las condiciones necesarias para utilizarlo. A continuación, te contamos qué cuestionamientos surgieron, cómo respondió Reniec y qué medidas existen ante el robo o pérdida del teléfono.

¿EL DNI DIGITAL ESTÁ REALMENTE PROTEGIDO CONTRA ROBOS Y FILTRACIONES?

La abogada especialista en derecho digital Fátima Toche realizó una prueba con su propia credencial y logró escanear el código QR utilizando la cámara convencional de otro celular, sin recurrir al aplicativo oficial. Al procesar su contenido mediante herramientas públicas, identificó nombres, apellidos, número de DNI, sexo y fecha de nacimiento, además de información sobre la emisión y la firma criptográfica.

Toche cuestionó que estos datos puedan interpretarse fuera del mecanismo oficial y recordó que codificar información no equivale a cifrarla. También planteó dudas sobre la reutilización de credenciales fotografiadas.

Sin embargo, esta prueba no demuestra que el sistema haya sido vulnerado ni que sea posible falsificar el documento. Sus observaciones se concentran en la información que puede obtenerse mediante el QR, según informa La República.

¿QUÉ RESPONDIÓ RENIEC SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS?

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, defendió la seguridad de la credencial y rechazó que fotografiar o escanear el código represente, por sí solo, una vulnerabilidad. Explicó que el propósito del sistema es permitir que los ciudadanos autoricen directamente la entrega de sus datos a las empresas.

“Es el propio ciudadano el que va a dar el dato y la propia empresa va a tener que decirle por qué”, manifestó.

Según Velarde, cada usuario podrá compartir toda la información solicitada o limitarla a determinados atributos, dependiendo del trámite. La funcionaria también sostuvo que el DNI Digital busca reducir el acceso de terceros a las bases de datos de la institución.

¿CÓMO FUNCIONA EL CÓDIGO QR DEL DNI DIGITAL?

Los lineamientos técnicos establecen que el código QR es dinámico y temporal, con una vigencia máxima de 10 segundos. Asimismo, una fotografía o captura de pantalla de la credencial no constituye una verificación válida.

El sistema incorpora mecanismos criptográficos y firma electrónica para comprobar la autenticidad del documento. Por ello, la discusión también comprende los controles que permiten confirmar que la credencial está vigente y evitar que la información sea reutilizada fuera del procedimiento oficial.

¿QUÉ RIESGOS ADVIERTEN SOBRE EL USO DEL CELULAR?

El especialista en derecho digital Erick Iriarte Ahon cuestionó que obtener el DNI Digital dependa de contar con un teléfono inteligente compatible. “Es absolutamente lamentable que Reniec despliegue una solución de DNI digital donde dependen de que el ciudadano tenga un smartphone”, escribió el 18 de noviembre.

Para acceder a la credencial, Reniec exige:

Android 12 o superior o iOS 16 o superior.

Cámara de al menos 8 megapíxeles.

Memoria RAM de 4 GB, espacio disponible y conexión a internet.

Iriarte advirtió que estas condiciones pueden excluir a quienes no cuentan con equipos adecuados. También preguntó qué mecanismos impedirían que tecnologías como los deepfakes sean utilizadas para superar la autenticación.

“¿Ahora está asumiendo que no habrá inyección de deepfake para abrir la aplicación o utilización de validación?”, cuestionó.

Además, planteó dudas sobre la experiencia de usuario y la evaluación de la plataforma por parte de la autoridad de protección de datos personales.

¿QUÉ PASA SI EL CELULAR SE PIERDE O ES ROBADO?

Reniec señala que, ante la pérdida o el robo del dispositivo, el titular puede solicitar la revocación de su DNI Digital mediante los canales habilitados. Después, podrá generar una nueva credencial desde otro teléfono, mientras que su documento físico conservará la validez.

La emisión se realiza mediante la billetera digital Perú Pass y requiere completar procesos de autenticación con ID Perú. Por ahora, el DNI Digital es voluntario y complementario, por lo que no reemplaza al documento convencional.

La institución continuará realizando pruebas y ajustes para ampliar progresivamente su implementación.

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