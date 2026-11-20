Ser testigo de un hecho delictivo, conocer un posible caso de extorsión o identificar una situación que pone en riesgo la seguridad de los vecinos son circunstancias que pueden requerir la intervención oportuna de las autoridades competentes. Para facilitar la comunicación de estos incidentes, la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con Lima Digital, una aplicación gratuita que permite compartir información, registrar denuncias y acceder a diferentes canales de emergencia desde el celular, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Esta herramienta busca acercar a los ciudadanos a las instituciones responsables y facilitar el envío de datos que contribuyan a la atención de diferentes situaciones. Descubre cómo funciona la plataforma, qué puedes reportar y cuáles son las opciones que ofrece a los vecinos.

¿CÓMO PUEDES REPORTAR PROBLEMAS DE TU DISTRITO DESDE LIMA DIGITAL?

La aplicación dispone de una sección llamada Línea Denuncias, mediante la cual los ciudadanos pueden comunicar diferentes hechos que afecten la tranquilidad de su comunidad. Para hacerlo, deben elegir el motivo del reporte, explicar lo sucedido, señalar dónde ocurrió y adjuntar fotografías que permitan complementar la información proporcionada.

¿CÓMO PUEDES REPORTAR UN CASO DE EXTORSIÓN?

Lima Digital también incorpora un formulario destinado exclusivamente a comunicar situaciones de extorsión. Esta alternativa permite describir las características del caso y proporcionar pruebas relacionadas con los hechos. Así, los usuarios pueden compartir información relevante para que llegue a las instituciones encargadas de evaluar este tipo de situaciones.

¿QUÉ OTRAS FUNCIONES TIENE LA APLICACIÓN?

Entre sus herramientas también figura Solo Emergencias, una opción que permite contactar con la central de atención mediante una llamada de voz o videollamada.

Asimismo, cuenta con el apartado Los más buscados, donde los vecinos pueden consultar información sobre personas que tienen requisitorias y comunicar cualquier dato que conozcan sobre su posible ubicación. De esta manera, la plataforma reúne distintas alternativas para compartir información relacionada con la seguridad ciudadana.

¿QUIÉN RECIBE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS VECINOS?

Según la Municipalidad de Lima, los reportes son dirigidos a los equipos municipales de respuesta y a otras instituciones que tengan competencia sobre el incidente comunicado. La finalidad es facilitar que estos organismos reciban información útil para conocer lo ocurrido y evaluar las acciones correspondientes.

El tratamiento de cada alerta dependerá de la opción utilizada y de las características del hecho. Por eso, se recomienda explicar los acontecimientos con precisión, proporcionar los datos disponibles y acompañar el reporte con evidencias cuando se cuente con ellas, según informa RPP.

¿LOS REPORTES GARANTIZAN UNA RESPUESTA INMEDIATA?

Enviar información mediante la aplicación no significa que la atención será instantánea. La respuesta estará sujeta al tipo de incidente y a la intervención de las entidades responsables.

La iniciativa, impulsada durante la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, busca promover la participación ciudadana mediante canales digitales. No obstante, se recomienda compartir datos verdaderos y evitar cualquier enfrentamiento con presuntos delincuentes. Si existe peligro inmediato, los vecinos deben ponerse a salvo y contactar directamente con la Policía Nacional del Perú.

Para conocer más sobre sus características, se puede visitar la página oficial de Lima Digital.

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