El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó una nueva alternativa que permitirá a los ciudadanos llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus teléfonos celulares. Se trata del DNI Digital, una modalidad gratuita y voluntaria que tendrá la misma validez legal que los documentos físicos y facilitará la identificación en trámites presenciales y virtuales. Para acceder a esta herramienta, los interesados deberán cumplir ciertos requisitos y completar un proceso de validación biométrica. Además, contará con mecanismos tecnológicos para proteger los datos personales. Aunque no reemplazará al documento físico, representa un avance en la digitalización de los servicios de identificación. A continuación, te contamos cómo funcionará, qué necesitas para obtenerlo y dónde podrás utilizarlo.

¿QUÉ ES EL DNI DIGITAL Y QUÉ VALIDEZ TENDRÁ?

El DNI Digital (DNId) es una nueva modalidad de identificación que permitirá a los peruanos acreditar su identidad desde un teléfono inteligente. Según el Reniec, tendrá la misma validez legal y fuerza probatoria que el DNI convencional y electrónico.

Su incorporación no obligará a los ciudadanos a dejar de utilizar sus documentos físicos, que continuarán vigentes.

¿CÓMO SE PODRÁ OBTENER EL DNI DIGITAL?

Para conseguirlo, los ciudadanos deberán completar un procedimiento mediante las aplicaciones ID Perú y Perú Pass. El proceso contempla los siguientes pasos:

Descargar ID Perú en un celular Android o iOS. Completar el reconocimiento biométrico para validar la identidad. Instalar la billetera digital Perú Pass. Registrar el DNI electrónico vigente para que la aplicación pueda leer sus códigos. Responder las preguntas de verificación. Realizar el reconocimiento facial para completar el proceso y acceder al documento digital.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

Los interesados deberán contar con un DNI convencional o electrónico vigente y disponer de un teléfono inteligente compatible con Perú Pass. También será necesario completar satisfactoriamente el procedimiento de validación de identidad.

Asimismo, los padres podrán gestionar el DNI Digital de sus hijos menores de edad.

¿DÓNDE SE PODRÁ UTILIZAR?

Esta identificación podrá presentarse en trámites presenciales y virtuales como una alternativa al documento físico. Sin embargo, su aceptación dependerá de que las instituciones cuenten con sistemas tecnológicos que permitan verificar su autenticidad, según informa Andina.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TENDRÁ?

El DNI Digital incorporará diferentes mecanismos para garantizar la privacidad y autenticidad de la información. Entre sus principales características destacan:

Autenticación biométrica o PIN: permitirá autorizar el acceso y la entrega de información personal.

permitirá autorizar el acceso y la entrega de información personal. Códigos QR dinámicos y temporales: facilitarán la comprobación de la autenticidad del documento.

facilitarán la comprobación de la autenticidad del documento. Protección criptográfica: garantizará la integridad de los datos y evitará posibles alteraciones.

Cabe precisar que las fotografías y capturas de pantalla no serán válidas para acreditar la identidad, pues la verificación requiere los códigos QR y las herramientas de seguridad correspondientes.

¿QUÉ DEBERÁN HACER LAS INSTITUCIONES?

Las entidades públicas y privadas que deseen aceptar esta modalidad deberán integrar las herramientas tecnológicas proporcionadas por el Reniec en sus aplicaciones. También tendrán que solicitar únicamente los datos indispensables para cada trámite y cumplir las disposiciones vigentes sobre protección de información personal.

¿QUÉ NORMA RESPALDA SU IMPLEMENTACIÓN?

La medida está respaldada por la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano. Esta disposición establece los procedimientos, requisitos técnicos, mecanismos de seguridad y responsabilidades para incorporar progresivamente esta modalidad en el país.

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