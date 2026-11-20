Con gran éxito, cerca de 60 mil peruanos ya descargaron su Documento Nacional de Identidad digital (DNId) en sus teléfonos celulares desde distintas regiones del país, según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Esta cifra evidencia la creciente adopción de esta nueva modalidad de identificación electrónica impulsada por la entidad registral.

De acuerdo con el organismo, esta herramienta permite a los ciudadanos acreditar su identidad de manera práctica y segura sin necesidad de portar únicamente la versión tradicional.

Validez legal

El Reniec precisó que el DNI digital posee el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico para realizar trámites y gestiones. Asimismo, la institución reiteró que su uso constituye un medio adicional y estrictamente voluntario de identificación para la ciudadanía.

El Reniec presentó el nuevo DNI digital, una versión del documento de identidad que los peruanos podrán llevar en sus celulares mediante la aplicación Perú Pass. (Fuente: Calendario de Perú)

En materia de protección de datos, el DNId incorpora estándares internacionales y mecanismos criptográficos diseñados para resguardar la información personal, garantizar la autenticidad del documento y prevenir su manipulación o falsificación.

Utiliza elementos criptográficos de seguridad denominados salts y hashes, que ayudan a comprobar que la información no ha sido modificada. A ello se suman las medidas de protección de Perú Pass, como el acceso mediante PIN o biometría y el bloqueo de capturas de pantalla.

Entre sus próximas funcionalidades vinculadas a la privacidad, si una entidad requiere verificar un dato específico, el ciudadano podrá compartir únicamente esa información puntual sin necesidad de exponer la totalidad de los datos contenidos en su DNI.

Entidades pueden aceptar el DNI digital

El organismo aseguró que las entidades públicas y privadas, ya están facultadas para aceptar el DNId como alternativa de identificación de sus usuarios.

Esta decisión representa un avance en la modernización de los servicios y demuestra confianza en los mecanismos tecnológicos de seguridad y autenticidad que respaldan la nueva identificación digital de los peruanos.

Por ello, Reniec convoca a otras instituciones públicas y privadas a sumarse a esta iniciativa y facilitar que los ciudadanos acrediten su identidad utilizando el DNI digital desde sus celulares, de acuerdo a la ley de Gobierno Digital y su reglamento y, la Resolución Jefatural de Reniec N° D000012-2026-RENIEC/JNAC que señala en sus lineamientos que el DNId constituye un medio adicional y voluntario de acreditación de identidad.

Su utilización permite simplificar los procesos de identificación. Para ello, las entidades pueden incorporar el DNId en sus procedimientos de atención, de acuerdo con sus protocolos de verificación y las disposiciones aplicables.

Las personas e instituciones que, en este momento, requieran comprobar la autenticidad y validez del DNI digital del ciudadano pueden utilizar el Verificador del DNId disponible en la página web de Reniec, a través de este enlace .

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