¿Por qué cuando quieres comprar una SIM para tu celular, en la tienda --además de mostrar tu documento de identidad- te piden registrar la huella digital? Porque en ese momento se está reconfirmando, a través de una consulta biométrica en la base de datos del Reniec, si la información del DNI pertenece a quien hace la transacción. Lo mismo pasa en notarías y en otros espacios. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acaba de presentar el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), que cuenta con el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que un DNI físico.

A diferencia de una simple fotografía o fotocopia, este sistema funciona como un validador que les permite a las personas tener el control absoluto sobre su información personal al momento de realizar trámites presenciales y virtuales.

El poder al ciudadano

Durante la presentación, la jefa del Reniec Carmen Velarde explicó que esta nueva herramienta le traslada la responsabilidad de verificar la identidad al mismo ciudadano. “Antes, para la verificación se tenían que conectar a nuestra base de datos. Ahora es el ciudadano quien se identifica y quien puede compartir la información que se necesita verificar”.

“Por ejemplo, si usted quiere vender un carrito y el carrito está a nombre de la sociedad conyugal de esposo y esposa, tengo que saber que usted efectivamente está casado. Entonces, el vendedor ingresa a su billetera digital Perú País, abre su aplicación y coloca su rostro o su clave secreta, y luego le transfiere al notario los datos que le ha pedido: el nombre, el número de DNI y su estado civil. El notario dice: ‘Sí, efectivamente usted es quien dice ser’, sin haber tenido que contactarse con Reniec ni pedir la huella digital. Además, tanto el notario podrá saber que en ese momento hizo la validación de la persona, y la persona también tendrá en su billetera digital el rastro del trámite que realizó, tal día, a tal hora y qué datos pasó”, detalla Velarde.

Con esta nueva plataforma ahora el proceso se invierte: es el propio ciudadano quien autoriza qué información específica desea entregar mediante un código QR y un verificador público. La clave es que el ciudadano podrá decidir qué datos compartir. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, las instituciones públicas y privadas deberán justificar por qué solicitan cada dato adicional.

¿Cómo acceder al DNId?

Esta herramienta se encuentra disponible de forma gratuita en los sistemas operativos iOS y Android. Es indispensable que el usuario tenga a la mano su DNI físico y vigente para iniciar el proceso. Los pasos son los siguientes:

Descargar la aplicación ID Perú, a través de la cual se realizará el registro inicial, así como el reconocimiento biométrico facial para confirmar la identidad del usuario. Luego, deberá descargar la billetera digital Perú Pass, que es donde se aloja el certificado. Allí deberá crear un código de seguridad personal de seis dígitos. Seleccionar la opción Obtener DNId. Completar el proceso de validación de identidad (que incluye información del DNI físico, la verificación biométrica de huella dactilar y el reconocimiento facial mediante ID Perú). Finalmente, cada vez que necesite verificar su identidad deberá abrir Perú Pass y compartir la información solicitada.

Hay que tener en cuenta que el acceso a esta versión digital solo es para mayores de 18 años. Los padres de familia podrán descargar en sus celulares los DNI digitales de sus hijos.

¿Estarán seguros mis datos?

Según Velarde, el DNId no reemplaza al DNI electrónico físico, que ya se encuentra en su tercera versión, sino que lo complementa aprovechando la infraestructura de captura en vivo de huellas y rasgos faciales desarrollada previamente por la institución.

De acuerdo con Reniec, el sistema incorpora una serie de algoritmos tridimensionales que evalúan diferentes puntos del rostro en tiempo real para garantizar que se trata de una persona viva, bloqueando intentos de suplantación mediante fotografías, máscaras o rostros generados por inteligencia artificial.

En caso de robo o pérdida del teléfono celular, la información permanece protegida bajo clave secreta y biometría facial. Si requiere instalar la billetera en un nuevo dispositivo móvil, deberá completar nuevamente el proceso de inscripción. Tras ello, el certificado en el equipo extraviado o en desuso quedará desactivado.

La implementación de este nuevo tipo de identificación aparece ante la necesidad de frenar el fraude documentario y la usurpación de identidad, además de reducir costos operativos para empresas privadas que ya no requerirán convenios de lectura de huella dactilar. Ya hay algunas empresas privadas que han adaptado sus sistemas para permitir la autenticación mediante esta vía.