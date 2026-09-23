Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos indispensables para los ciudadanos en el Perú, ya que permite acreditar oficialmente la identidad y realizar una amplia variedad de trámites y gestiones. Su uso es necesario para acceder a diferentes servicios públicos, efectuar operaciones y llevar a cabo procedimientos que requieren la identificación del titular. Por ello, perder este documento, sufrir un robo o tenerlo en un estado que impida su correcta utilización puede generar inconvenientes en las actividades cotidianas. Ante cualquiera de estas situaciones, el ciudadano tiene la posibilidad de gestionar un nuevo ejemplar mediante el trámite de duplicado establecido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La solicitud de un duplicado permite reemplazar el documento anterior y obtener uno nuevo con la información registrada por la entidad. El procedimiento contempla diferentes alternativas de atención, por lo que es importante conocer qué pasos deben seguirse, cuánto cuesta el trámite y qué opciones existen para realizarlo. Además, dependiendo de las características del documento y de la situación del ciudadano, pueden existir determinadas consideraciones que conviene revisar antes de iniciar la solicitud. De esta manera, quienes hayan extraviado su DNI, hayan sido víctimas de un robo o necesiten reemplazarlo por algún motivo podrán realizar la gestión siguiendo los canales oficiales.