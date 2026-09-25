Renovar o actualizar el Documento Nacional de Identidad (DNI) no siempre implica pagar por el trámite. Esta semana, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolla una campaña que permitirá a determinados ciudadanos acceder gratuitamente a servicios relacionados con el DNI electrónico. La jornada tendrá puntos itinerantes en distintos sectores de Lima y también se extenderá a otras regiones del país, con atención dirigida principalmente a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa permanecerá vigente hasta el domingo 27 de septiembre. A continuación, conoce quiénes pueden acceder a este beneficio, dónde se instalarán las brigadas en Lima y cómo verificar el estado de un DNI electrónico ya solicitado.

¿DÓNDE REALIZARÁ RENIEC SUS CAMPAÑAS GRATUITAS EN LIMA?

En Lima, Reniec llevará sus brigadas itinerantes a espacios públicos, locales comunales, agencias municipales y otros establecimientos habilitados. Los puntos estarán distribuidos en los siguientes distritos:

Ancón

Carabayllo

Chorrillos

Comas

Independencia

Lima

Los Olivos

Miraflores

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

Santa Rosa

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Si deseas conocer la ubicación exacta de cada jornada, junto con los horarios correspondientes, puede ingresar al siguiente ENLACE.

Foto: Andina

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

La campaña está dirigida a personas que requieren apoyo especial para acceder a documentación de identidad. Entre los grupos contemplados figuran ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas que atraviesan una urgencia médica, adultos mayores y menores de edad que están en condición de orfandad.

Según los servicios habilitados en cada punto de atención, los beneficiarios podrán realizar trámites de inscripción por primera vez, renovación, duplicado y rectificación de datos del DNI. Algunas jornadas también contemplan la entrega de documentos previamente tramitados y asistencia registral.

¿EN QUÉ OTRAS REGIONES SE DESARROLLA LA CAMPAÑA?

La iniciativa no se limita a Lima. Según la información proporcionada por Reniec, la atención gratuita también alcanza a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.

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