El calendario electoral marca una fecha que ya comienza a tomar protagonismo en todo el país: este domingo 4 de octubre de 2026 se celebrarán las Elecciones Regionales y Municipales. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos acudirán a sus locales de votación para participar en una nueva jornada democrática. Las urnas permanecerán abiertas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario establecido para el desarrollo de los comicios. Durante ese tiempo, los electores deberán emitir su voto de acuerdo con las autoridades que corresponda elegir en su jurisdicción.

La jornada definirá a quienes asumirán las principales responsabilidades de gobierno en las regiones y municipios del país. Los ciudadanos elegirán a los próximos gobernadores regionales, además de los alcaldes provinciales y distritales. En cada localidad, la votación marcará el rumbo de las futuras administraciones regionales y municipales. Con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, las autoridades electorales ultiman los preparativos para garantizar el desarrollo de la jornada. Este domingo, las urnas abrirán sus puertas y millones de ciudadanos serán llamados a ejercer su derecho al voto.

Consulta en esta plataforma para saber si eres miembro de mesa para estas Elecciones Regionales y Municipales

Con las elecciones cada vez más cerca, la incertidumbre de muchos ciudadanos puede resolverse en pocos pasos a través de la plataforma oficial habilitada por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. El portal de consulta electoral permite verificar la información asignada a cada elector para la jornada de votación. Para realizar la búsqueda, solo es necesario ingresar el número de DNI en el sistema. En cuestión de segundos, la plataforma muestra si la persona fue seleccionada como miembro de mesa titular o suplente. Así, una consulta sencilla permite despejar una de las principales dudas antes de acudir a las urnas.

El sistema también ofrece información necesaria para ubicar el lugar donde corresponderá sufragar durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El ciudadano podrá conocer su mesa de votación, el aula asignada y el local exacto donde deberá presentarse. Esta información busca facilitar la organización de los electores antes del domingo electoral. Revisar los datos con anticipación puede evitar confusiones al momento de llegar al centro de votación. De esta manera, la plataforma se convierte en una herramienta clave para llegar a la jornada con la información necesaria.

Estos son los pasos obligatorios que debes seguir si fuiste elegido miembro de mesa para estas elecciones

Si el sorteo electoral te designó como miembro de mesa, comienza una ruta de responsabilidades que deberás cumplir antes y durante la jornada electoral. Para evitar contratiempos, la ONPE establece una serie de acciones que deben realizarse con anticipación. Desde la acreditación hasta la llegada al local de votación, cada paso es importante para garantizar la instalación de la mesa. A continuación, estos son los pasos que debes seguir:

Paso 1: Descarga tu credencial digital.

Ingresa a la plataforma oficial de la ONPE, confirma que fuiste designado y descarga el documento que acredita formalmente tu condición de miembro de mesa.

Paso 2: Realiza la capacitación.

Puedes prepararte de manera virtual mediante la plataforma ONPEDUCA o asistir a las jornadas presenciales organizadas por la ONPE los domingos en colegios y sedes distritales.

Paso 3: Acude al local a las 6:00 a. m.

El día de las elecciones debes presentarte con anticipación y llevar tu DNI físico para recibir el material electoral y participar en la instalación de la mesa.

Paso 4: Registra tus datos para recibir la compensación.

Después de ejercer el cargo, deberás completar el registro habilitado por la ONPE para acceder al pago establecido para los miembros de mesa que cumplan con sus funciones.

Estas son las funciones y roles de los integrantes de la mesa de sufragio desde el presidente hasta los suplentes

Cada mesa de sufragio está integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, quienes cumplen tareas específicas durante la jornada electoral. Desde la instalación hasta el escrutinio, cada integrante tiene una responsabilidad definida para garantizar que el proceso se desarrolle de manera ordenada. El presidente dirige la mesa, mientras que el segundo y tercer miembro asumen funciones de registro y apoyo logístico. Los suplentes, por su parte, permanecen disponibles para reemplazar a los titulares que no se presenten. Conocer estas funciones permite llegar mejor preparado al día de la votación.

Presidente de mesa – dirige la jornada.

Es la máxima autoridad de la mesa y conduce las tres etapas del proceso: instalación, sufragio y escrutinio. Antes de entregar las cédulas, las revisa y firma; además, mantiene el orden e indica a los electores cómo proceder. Al finalizar la votación, preside el conteo de votos y firma las actas electorales.

Segundo miembro – registra y controla a los electores.

Su principal tarea es verificar al ciudadano en la lista del padrón electoral y solicitar su firma y huella dactilar. También anota las incidencias y observaciones que se presenten durante la jornada. Durante el escrutinio, lee en voz alta cada voto que se extrae del ánfora.

Tercer miembro – brinda apoyo logístico.

Antes de la votación, verifica que la cámara secreta se encuentre en condiciones y que haya cédulas y lapiceros disponibles. Al terminar el sufragio, colabora directamente en el conteo de votos, así como en el empaque y sellado del material electoral.

Suplentes – permanecen listos para reemplazar.

Los tres suplentes deben presentarse a las 6:00 a. m. en la mesa que les fue asignada. Si un titular llega tarde o no se presenta, el suplente correspondiente asume su función según el orden establecido, permitiendo que la mesa pueda instalarse y comenzar a atender a los electores a las 7:00 a. m. Si los tres titulares llegan puntualmente, los suplentes registran su asistencia y quedan liberados de asumir funciones.

¿Qué pasa si es que no cumplo mi función como miembro de mesa para estas elecciones y si tampoco voto?

1. Multa por no cumplir como miembro de mesa

Quienes sean designados miembros de mesa y no se presenten a las 6:00 a. m. para instalar la mesa de sufragio, o se nieguen a asumir el cargo, pueden recibir una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT. La sanción se aplica por incumplir la responsabilidad electoral asignada.

2. Acumulación de multas si tampoco se vota

Las multas por no cumplir como miembro de mesa y por no votar son independientes, por lo que pueden acumularse. Si una persona designada no se presenta a cumplir su función y además no acude a sufragar, deberá afrontar ambas sanciones. La multa por omisión al cargo es de S/ 275, mientras que la correspondiente a no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en su DNI: S/ 110 para un distrito no pobre, S/ 55 para uno pobre no extremo y S/ 27.50 para uno pobre extremo. Por ejemplo, quien viva en un distrito no pobre y falte tanto a la mesa como a la votación acumularía S/ 385 en multas.

3. Consecuencias de mantener una multa pendiente

No pagar una multa electoral puede generar restricciones para realizar determinados trámites mientras la persona figure como omisa en el sistema correspondiente. Entre las dificultades señaladas se encuentran gestiones notariales y la firma de escrituras públicas. También pueden presentarse inconvenientes al tramitar o renovar documentos como el DNI y el pasaporte. Asimismo, podrían existir restricciones en determinadas operaciones ante entidades bancarias y financieras, además de dificultades para inscribir determinados actos en la SUNARP.

Existen situaciones excepcionales para quienes no puedan asumir el cargo de miembro de mesa en esta jornada

Mientras se acerca la jornada electoral, la designación como miembro de mesa también contempla situaciones excepcionales. La normativa permite solicitar una excusa o justificación ante la ONPE cuando existan motivos debidamente acreditados. Entre las causas reconocidas figuran problemas de salud, el embarazo y el periodo de lactancia, siempre que el trámite se efectúe dentro del plazo correspondiente. Quienes demuestren alguna de estas circunstancias pueden quedar exentos de la sanción prevista.

Sin embargo, el reloj también juega un papel importante en este procedimiento electoral. La solicitud debe presentarse ante la ONPE oportunamente y acompañarse de los documentos que sustenten el motivo alegado. Salud, gestación y lactancia forman parte de las razones contempladas, aunque existen otras situaciones reconocidas por la normativa. Si el ciudadano acredita su caso y cumple con el trámite dentro del plazo, podrá evitar la multa; de lo contrario, la sanción podría aplicarse por no asumir el cargo asignado.

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