Por Christian Gambini

El calendario electoral marca una fecha que ya comienza a tomar protagonismo en todo el país: este domingo 4 de octubre de 2026 se celebrarán las Elecciones Regionales y Municipales. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos acudirán a sus locales de votación para participar en una nueva jornada democrática. Las urnas permanecerán abiertas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario establecido para el desarrollo de los comicios. Durante ese tiempo, los electores deberán emitir su voto de acuerdo con las autoridades que corresponda elegir en su jurisdicción.