El aumento de la Remuneración Mínima Vital comenzará a aplicarse desde octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficializado por el Gobierno.. (Fuente: El Peruano)
El aumento de la Remuneración Mínima Vital comenzará a aplicarse desde octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficializado por el Gobierno.. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El aumento del sueldo mínimo ya tiene una primera fecha de aplicación en Perú. Desde el 1 de octubre de 2026, la Remuneración Mínima Vital (RMV) pasará de S/1,130 a S/1,230, como parte de un incremento que finalmente llevará el salario mínimo hasta S/1,300. La diferencia es importante para los trabajadores, pues el monto final de S/1,300 no comenzará a pagarse desde octubre, sino que dependerá de la aprobación del segundo tramo durante 2027.