En el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es una institución fundamental, debido a que se encarga de recaudar los impuestos y administrar el control aduanero, recursos que financian servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. Sin embargo, en los últimos días, la Sunat dio a conocer el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, que premia a sus participantes con premios económicos de hasta S/100 000 a nivel nacional. Para participar, es indispensable seguir una serie de pasos, entre los que destaca contar con una boleta de venta o recibo por honorarios registrado y activo en el sistema. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LA SUNAT Y GANAR HASTA S/100 000?
A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que llevará a cabo un gran sorteo para aquellos que soliciten su Boleta de Venta Electrónica o Recibo por Honorarios Electrónico. Para participar, el proceso es sencillo, pues la Sunat indicó que, entre los requisitos, los participantes deben ser peruanos mayores de edad inscritos con DNI o ciudadanos extranjeros residentes que cuenten con carné de extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).
Además, el comprobante debe estar registrado a nombre del participante, encontrarse vigente y haber sido emitido por un proveedor que no figure como Sujeto sin Capacidad Operativa (SSCO). Asimismo, se pueden registrar hasta tres comprobantes electrónicos por cada número de RUC del emisor y por cada fecha de emisión. Así, los interesados en concursar deberán ingresar sus datos personales en el Modulo del Participante (LINK) y seguir las instrucciones. A continuación, te presentamos los plazos y fechas de los sorteos tanto en Lima como en provincias:
|Sorteos
|Comprobantes válidos
|Registro
|Fecha de los sorteos
|Publicación de ganadores
|Octubre 2026
|01 jul al 30 set 2026
|01 jul al 02 oct 2026
|16 de octubre de 2026
|23 de octubre de 2026
|Febrero 2027
|01 nov 2026 al 31 ene 2027
|01 nov 2026 al 02 feb 2027
|16 de febrero de 2027
|22 de febrero de 2027
¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR EL REPORTE LOCAL 2025, SEGÚN SUNAT?
De acuerdo con la Resolución de Superintendencia n.° 113-2026/Sunat, publicada en el diario oficial El Peruano, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que la nueva fecha límite para la presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local, Formulario Virtual n.° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025, será octubre de 2026. Esta disposición busca adecuarlo a las recientes modificaciones normativas sobre precios de transferencia, introducidas en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta y referidas a los métodos de valoración.
Eso no es todo, indicó que se encuentra en la etapa final de implementación de mejoras al formulario, orientadas a alinearlo con la normativa actual y ampliar sus capacidades para el registro de información. De hecho, la Ley del Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes con ingresos mayores a 2 300 UIT deben presentar cada año el Reporte Local sobre operaciones vinculadas. Asimismo, otorga a la SUNAT la potestad de fijar los plazos y requisitos aplicables a esta obligación informativa. Por último, la entidad calcula que alrededor de 4 000 contribuyentes comprendidos en el régimen de precios de transferencia se verán beneficiados con la ampliación del plazo, conforme comparte Perú21.