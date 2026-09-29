En el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es una institución fundamental, debido a que se encarga de recaudar los impuestos y administrar el control aduanero, recursos que financian servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. Sin embargo, en los últimos días, la Sunat dio a conocer el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, que premia a sus participantes con premios económicos de hasta S/100 000 a nivel nacional. Para participar, es indispensable seguir una serie de pasos, entre los que destaca contar con una boleta de venta o recibo por honorarios registrado y activo en el sistema. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LA SUNAT Y GANAR HASTA S/100 000?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que llevará a cabo un gran sorteo para aquellos que soliciten su Boleta de Venta Electrónica o Recibo por Honorarios Electrónico. Para participar, el proceso es sencillo, pues la Sunat indicó que, entre los requisitos, los participantes deben ser peruanos mayores de edad inscritos con DNI o ciudadanos extranjeros residentes que cuenten con carné de extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Además, el comprobante debe estar registrado a nombre del participante, encontrarse vigente y haber sido emitido por un proveedor que no figure como Sujeto sin Capacidad Operativa (SSCO). Asimismo, se pueden registrar hasta tres comprobantes electrónicos por cada número de RUC del emisor y por cada fecha de emisión. Así, los interesados en concursar deberán ingresar sus datos personales en el Modulo del Participante (LINK) y seguir las instrucciones. A continuación, te presentamos los plazos y fechas de los sorteos tanto en Lima como en provincias:

Sorteos Comprobantes válidos Registro Fecha de los sorteos Publicación de ganadores Octubre 2026 01 jul al 30 set 2026 01 jul al 02 oct 2026 16 de octubre de 2026 23 de octubre de 2026 Febrero 2027 01 nov 2026 al 31 ene 2027 01 nov 2026 al 02 feb 2027 16 de febrero de 2027 22 de febrero de 2027

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR EL REPORTE LOCAL 2025, SEGÚN SUNAT?

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia n.° 113-2026/Sunat, publicada en el diario oficial El Peruano, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que la nueva fecha límite para la presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local, Formulario Virtual n.° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025, será octubre de 2026. Esta disposición busca adecuarlo a las recientes modificaciones normativas sobre precios de transferencia, introducidas en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta y referidas a los métodos de valoración.

Eso no es todo, indicó que se encuentra en la etapa final de implementación de mejoras al formulario, orientadas a alinearlo con la normativa actual y ampliar sus capacidades para el registro de información. De hecho, la Ley del Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes con ingresos mayores a 2 300 UIT deben presentar cada año el Reporte Local sobre operaciones vinculadas. Asimismo, otorga a la SUNAT la potestad de fijar los plazos y requisitos aplicables a esta obligación informativa. Por último, la entidad calcula que alrededor de 4 000 contribuyentes comprendidos en el régimen de precios de transferencia se verán beneficiados con la ampliación del plazo, conforme comparte Perú21.